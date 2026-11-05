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Empresário preso por matar advogada e filho de 6 anos teria asfixiado vítimas

corpos foram encontrados em apartamento e perícia ainda precisa confirmar a causa das mortes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:17

Eric é suspeito de matar Anna Gabriela e o filho dela de seis anos
Eric é suspeito de matar Anna Gabriela e o filho dela de seis anos Crédito: Reprodução

O empresário Eric Conrado Alves de Almeida, 41 anos, preso suspeito de matar a ex-namorada, a advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29, e o filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos, teria asfixiado as duas vítimas. A suspeita é investigada pela Polícia Civil, que aguarda os resultados da perícia para confirmar a causa das mortes, segundo informações do g1 São Paulo.

Eric teve a prisão temporária decretada e foi detido na noite de quarta-feira (4). O caso é investigado como feminicídio e vicaricídio, modalidade de violência em que filhos ou pessoas próximas são atingidos como forma de causar sofrimento à mulher. Os corpos de Anna Gabriela e Raphael foram localizados sobre uma cama de casal, lado a lado.

Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos

Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos por Reprodução
Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos por Reprodução
Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos por Reprodução
Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos por Reprodução
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Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos por Reprodução

A polícia chegou ao imóvel, na Estrada Manoel Lages do Chão, no bairro Lajeado, após receber informações de uma advogada. Ela relatou que um escritório de advocacia de Campinas havia sido procurado por Eric, que informou sobre a existência de dois corpos no apartamento e forneceu o endereço.

Com autorização da síndica, os policiais entraram no imóvel e encontraram as vítimas já sem vida. O carro da advogada estava estacionado em frente ao apartamento. A suspeita inicial é de que as mortes tenham ocorrido por asfixia, mas a dinâmica do crime ainda depende de confirmação pericial.

Familiares e testemunhas relataram à polícia que o relacionamento entre Anna Gabriela e Eric era conturbado, com separações e reconciliações. Também foram mencionados episódios de violência doméstica, ameaças, perseguições e comportamento controlador atribuídos ao empresário.

A mãe da advogada havia registrado um boletim de ocorrência por desaparecimento no domingo (1º). Segundo o relato, Anna Gabriela e o filho teriam saído para jantar com uma amiga, mas não foram mais vistos. Ao procurar a mulher mencionada, a mãe foi informada de que nenhum encontro havia sido combinado.

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Tags:

Advogada Feminicídio Anna Gabriela Faria Lima Eric Conrado Alves de Almeida

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