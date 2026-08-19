LUTO

Empresário que trabalhou com famosos passa mal e morre aos 45 anos durante procedimento estético no rosto

João Victor Batista Pinheiro fazia um lifting facial quando sofreu uma intercorrência

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:35

João Victor Batista Pinheiro Crédito: Reprodução

O empresário João Victor Batista Pinheiro, de 45 anos, morreu durante um procedimento estético realizado em uma clínica no bairro Aldeota, em Fortaleza, na terça-feira (18). A morte aconteceu durante um lifting facial, segundo informação do portal G1.

João Victor era proprietário da Casa de Fogos São João, empresa conhecida pela produção e montagem de efeitos pirotécnicos para eventos. O negócio já participou de apresentações de artistas como Wesley Safadão, Mari Fernandez e Xand Avião, além de grandes eventos realizados no Ceará.

Empresário morreu durante procedimento 1 de 3

A morte ocorreu no Espaço Michele França e passou a ser investigada pela Polícia Civil. A SSPDS informou que policiais militares e equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionados para atender à ocorrência.

A causa do óbito ainda não foi determinada. Segundo a SSPDS, o esclarecimento depende do resultado dos exames periciais.

"Apenas após laudo da Pefoce será possível determinar as causas do óbito. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil do 2° Distrito Policial", informou a secretaria.

Um documento da Pefoce aponta que uma médica relatou que João Victor tinha histórico de hipertensão e recebeu anestesia antes do procedimento. Ainda conforme o registro, durante a intervenção ele passou a apresentar espuma pela boca.

Na tentativa de reanimá-lo, foram realizadas sete séries de manobras de ressuscitação, mas o empresário não resistiu. De acordo com o advogado da família, João Victor frequentava a clínica havia pelo menos dois anos.