Empresário que trabalhou com famosos passa mal e morre aos 45 anos durante procedimento estético no rosto

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Carol Neves
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:35
O empresário João Victor Batista Pinheiro, de 45 anos, morreu durante um procedimento estético realizado em uma clínica no bairro Aldeota, em Fortaleza, na terça-feira (18). A morte aconteceu durante um lifting facial, segundo informação do portal G1.
João Victor era proprietário da Casa de Fogos São João, empresa conhecida pela produção e montagem de efeitos pirotécnicos para eventos. O negócio já participou de apresentações de artistas como Wesley Safadão, Mari Fernandez e Xand Avião, além de grandes eventos realizados no Ceará.
Empresário morreu durante procedimento
A morte ocorreu no Espaço Michele França e passou a ser investigada pela Polícia Civil. A SSPDS informou que policiais militares e equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionados para atender à ocorrência.
A causa do óbito ainda não foi determinada. Segundo a SSPDS, o esclarecimento depende do resultado dos exames periciais.
"Apenas após laudo da Pefoce será possível determinar as causas do óbito. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil do 2° Distrito Policial", informou a secretaria.
Um documento da Pefoce aponta que uma médica relatou que João Victor tinha histórico de hipertensão e recebeu anestesia antes do procedimento. Ainda conforme o registro, durante a intervenção ele passou a apresentar espuma pela boca.
Na tentativa de reanimá-lo, foram realizadas sete séries de manobras de ressuscitação, mas o empresário não resistiu. De acordo com o advogado da família, João Victor frequentava a clínica havia pelo menos dois anos.
A profissional responsável pelo atendimento é uma cirurgiã-dentista que se apresenta nas redes sociais como cirurgiã orofacial e especialista em estética facial avançada. Ela não havia se manifestado até a publicação da reportagem.