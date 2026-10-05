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Empresário vendeu picolé na rua aos 7 anos e viu primeira empresa falir antes de criar rede que faturou R$ 400 milhões

Darlan Almeida trocou o próprio celular por serviços para montar a Casa do Celular, que hoje reúne mais de 500 lojas em 24 estados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:25

Darlan Almeida, da Casa do Celular
Darlan Almeida, da Casa do Celular Crédito: Divulgação

Para abrir a Casa do Celular, em 2009, Darlan Almeida trocou o próprio telefone Nokia por serviços de pintura e estrutura da loja. Endividado após o fechamento de seu primeiro negócio, o empresário comprou mercadorias a prazo e recorreu à ajuda da família para recomeçar em Santarém, no Pará. A rede alcançou faturamento de R$ 400 milhões em 2021 e, atualmente, informa ter mais de 500 lojas em 24 estados.

O trabalho começou ainda na infância. Aos 7 anos, Darlan vendia picolés nas ruas de Santarém para ganhar dinheiro. Também trabalhou com distribuição de panfletos e locução no comércio de rua.

12 empresários que criaram negócios milionários

Delfino Golfeto, da Água Doce por Divulgação
Bruna Vasconi, fundadora do Peça Rara por Divulgação
Darlan Almeida, da Casa do Celular por Divulgação
Rogério Gabriel, do Grupo MoveEdu por Divulgação
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Reinaldo Varela, do Divino Fogão por Divulgação
Ana Medici, da LiveIn Shop por Divulgação
Filipe Sisson, da iGUi por Divulgação
Fábio Roth, do Grupo FROTH por Reprodução
Alan Ladeia, da Carflix por Reprodução
Antônio Carlos Guarini Perpétuo, do Supera por Divulgação
André Belz, da Rockfeller por Divulgação
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Delfino Golfeto, da Água Doce por Divulgação

Após a separação dos pais, ele viveu com a mãe e cinco irmãos em um pequeno imóvel que abrigava a casa da família e uma lanchonete. Segundo o empresário, o espaço sofria alagamentos frequentes.

Na adolescência, passou a comprar e revender celulares usados para complementar a renda. O contato com o setor também abriu caminho para outra atividade: ao acompanhar os consertos dos aparelhos, aprendeu a trabalhar com assistência técnica.

Primeira loja fechou por dificuldades na administração

Aos 16 anos, Darlan alugou um ponto em Santarém e abriu a Darlan Celulares. Apesar da demanda pelos serviços, a falta de experiência para administrar a empresa levou ao encerramento do negócio.

“Mesmo nos piores momentos, nunca pensei em desistir. O destemido faz sua sorte”, conta Darlan.

A tentativa seguinte deu origem à Casa do Celular. Com poucos recursos e apenas um telefone, segundo seu relato, ele montou o estabelecimento com compras parceladas, a troca do Nokia pelos serviços na loja e cheques emprestados por uma prima para adquirir equipamentos de assistência técnica. A mãe também ajudou na abertura do empreendimento.

Darlan e o irmão José Valdivan Jr. inauguraram a loja em 2009. Enquanto José cuidava do balcão, Darlan fazia os consertos e auxiliava no atendimento. No primeiro mês, o negócio registrou lucro de R$ 10 mil, usado para acertar as contas do estabelecimento e começar a pagar dívidas anteriores.

Com a participação dos irmãos, a marca ganhou novas unidades em Santarém antes de seguir para outras cidades.

Expansão passou pelas capitais e pelas franquias

Darlan direcionou o crescimento da empresa para as capitais. A primeira foi Macapá, seguida de Fortaleza e Teresina. A adoção do modelo de franquias acelerou a abertura de lojas.

A Casa do Celular comercializa celulares, tablets e acessórios. Após ultrapassar 500 unidades no país, conforme os números divulgados pela empresa, a rede tem como meta chegar a mil lojas.

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