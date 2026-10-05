NEGÓCIO

Empresário vendeu picolé na rua aos 7 anos e viu primeira empresa falir antes de criar rede que faturou R$ 400 milhões

Darlan Almeida trocou o próprio celular por serviços para montar a Casa do Celular, que hoje reúne mais de 500 lojas em 24 estados

Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:25

Darlan Almeida, da Casa do Celular Crédito: Divulgação

Para abrir a Casa do Celular, em 2009, Darlan Almeida trocou o próprio telefone Nokia por serviços de pintura e estrutura da loja. Endividado após o fechamento de seu primeiro negócio, o empresário comprou mercadorias a prazo e recorreu à ajuda da família para recomeçar em Santarém, no Pará. A rede alcançou faturamento de R$ 400 milhões em 2021 e, atualmente, informa ter mais de 500 lojas em 24 estados.

O trabalho começou ainda na infância. Aos 7 anos, Darlan vendia picolés nas ruas de Santarém para ganhar dinheiro. Também trabalhou com distribuição de panfletos e locução no comércio de rua.

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Após a separação dos pais, ele viveu com a mãe e cinco irmãos em um pequeno imóvel que abrigava a casa da família e uma lanchonete. Segundo o empresário, o espaço sofria alagamentos frequentes.

Na adolescência, passou a comprar e revender celulares usados para complementar a renda. O contato com o setor também abriu caminho para outra atividade: ao acompanhar os consertos dos aparelhos, aprendeu a trabalhar com assistência técnica.

Primeira loja fechou por dificuldades na administração

Aos 16 anos, Darlan alugou um ponto em Santarém e abriu a Darlan Celulares. Apesar da demanda pelos serviços, a falta de experiência para administrar a empresa levou ao encerramento do negócio.

“Mesmo nos piores momentos, nunca pensei em desistir. O destemido faz sua sorte”, conta Darlan.

A tentativa seguinte deu origem à Casa do Celular. Com poucos recursos e apenas um telefone, segundo seu relato, ele montou o estabelecimento com compras parceladas, a troca do Nokia pelos serviços na loja e cheques emprestados por uma prima para adquirir equipamentos de assistência técnica. A mãe também ajudou na abertura do empreendimento.

Darlan e o irmão José Valdivan Jr. inauguraram a loja em 2009. Enquanto José cuidava do balcão, Darlan fazia os consertos e auxiliava no atendimento. No primeiro mês, o negócio registrou lucro de R$ 10 mil, usado para acertar as contas do estabelecimento e começar a pagar dívidas anteriores.

Com a participação dos irmãos, a marca ganhou novas unidades em Santarém antes de seguir para outras cidades.

Expansão passou pelas capitais e pelas franquias

Darlan direcionou o crescimento da empresa para as capitais. A primeira foi Macapá, seguida de Fortaleza e Teresina. A adoção do modelo de franquias acelerou a abertura de lojas.