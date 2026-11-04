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Empresário vira alvo da polícia após advogada e filho de 6 anos serem achados mortos

Familiares relataram histórico de ameaças e violência doméstica em relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:12

Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos
Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo tenta localizar o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, 41 anos, apontado como suspeito das mortes da ex-companheira, Anna Gabriela Faria Lima, 29, e do filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, 6. Mãe e filho foram encontrados mortos na noite de terça-feira (3), em um apartamento nem Cotia, na Grande São Paulo, segundo informações do g1 SP. 

Um dos principais elementos da investigação são as imagens do circuito de segurança do condomínio. As gravações mostram Eric chegando ao prédio com Anna Gabriela e Raphael às 21h35 de domingo (1º). Na madrugada seguinte, às 2h14, o empresário aparece deixando o local sem a companhia das vítimas.

Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos

Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos por Reprodução
Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos por Reprodução
Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos por Reprodução
Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos por Reprodução
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Eric é procurado pela polícia após Anna Gabriela e o filho serem encontrados mortos por Reprodução

A investigação também reúne relatos sobre o histórico do relacionamento. Familiares e testemunhas descreveram uma relação conturbada, com separações e reconciliações frequentes. Segundo os depoimentos, Anna Gabriela teria sido alvo de ameaças, perseguições e episódios de violência doméstica.

O empresário também é acusado de apresentar comportamento controlador e de já ter exibido uma arma de fogo para intimidar a ex-companheira. A hipótese investigada pela Polícia Civil é de feminicídio e vicaricídio. O segundo crime ocorre quando uma pessoa mata filhos ou outros familiares de uma mulher com a intenção de atingi-la emocionalmente. 

A localização das vítimas teve início após uma advogada procurar a delegacia e comunicar que havia recebido informações sobre duas pessoas mortas no apartamento. Ela contou que um escritório de advocacia de Campinas havia sido procurado por Eric. Na ligação, o empresário teria dito que havia dois corpos no imóvel e informado o endereço. 

Antes da descoberta, a mãe de Anna Gabriela já havia registrado o desaparecimento da filha e do neto. No domingo (1º), ela informou à polícia que os dois teriam saído para jantar com uma amiga, mas a mulher afirmou que nenhum encontro estava marcado. O carro da vítima foi encontrado em frente ao condomínio.

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Tags:

Empresário Feminicídio Anna Gabriela Faria Lima Eric Conrado Alves de Almeida

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