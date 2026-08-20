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Empresários mantêm doméstica por 30 anos com salário de R$ 200, alegam que vítima era 'hóspede' na Justiça e são condenados a pagar indenização de R$ 300 mil

Trabalhadora recebia entre R$ 100 e R$ 200 por mês e dividia quarto com outras empregadas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:27

Decisão foi do TRT de Manaus
Decisão foi do TRT de Manaus Crédito: Reprodução

Uma mulher foi submetida por mais de três décadas a uma rotina de trabalho doméstico marcada por jornadas exaustivas, baixos pagamentos, condições precárias de moradia e restrições à própria liberdade em Manaus. A situação começou quando ela ainda tinha apenas 5 anos, após ser levada do interior do Amazonas para morar com a madrinha, que, segundo a Justiça do Trabalho, acabou se tornando sua empregadora.

A decisão, proferida em março deste ano pelo juiz Dhiancarlos Picinin, da 5ª Vara do Trabalho de Manaus, condenou a mulher e o filho dela, ambos empresários, ao pagamento de cerca de R$ 300 mil. O valor inclui indenização de R$ 50 mil por danos morais e verbas trabalhistas referentes ao período reconhecido pela Justiça.

Segundo o processo, a menina chegou à casa da madrinha com a promessa de ter acesso a melhores condições de vida, educação, alimentação e moradia. No entanto, ainda durante a infância, passou a ajudar nas tarefas domésticas e permaneceu sob vigilância. Aos 16 anos, depois de concluir o ensino médio, ela teria sido impedida de continuar os estudos e passou a se dedicar integralmente aos serviços da residência e aos cuidados da patroa.

A rotina descrita no processo começava por volta das 5h. Pela manhã, a trabalhadora auxiliava o empresário, filho da patroa, no transporte de mercadorias. Depois, assumia as atividades de limpeza e cozinha e seguia trabalhando até após o jantar. A jornada se repetia diariamente, inclusive aos fins de semana e feriados, com encerramento por volta das 21h.

Durante décadas, ela não teve registro formal de emprego e recebia entre R$ 100 e R$ 200 por mês, valores que, de acordo com o processo, eram tratados pelos empregadores como uma espécie de “prêmio”, e não como salário. A mulher também dividia um quarto pequeno com outras duas empregadas.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

A situação teria ficado ainda mais precária depois que ela se casou com um homem que também prestava serviços para a família. Conforme os autos, os empregadores permitiram o casamento com a condição de que a trabalhadora continuasse vivendo na residência. O casal permaneceu no mesmo cômodo ocupado pelas outras funcionárias e, posteriormente, o espaço também passou a ser dividido com o filho deles.

Para o magistrado, a combinação desses fatores demonstrou uma relação de exploração prolongada que permanecia escondida sob a aparência de convivência familiar. Na avaliação do juiz, a ausência de remuneração regular, os pagamentos inferiores ao salário mínimo, a extensa jornada, a moradia compartilhada e as limitações para deixar a residência indicaram perda de autonomia e violação da dignidade da trabalhadora.

“No caso, a residência prolongada, a inserção contínua na rotina doméstica, a moradia compartilhada, as referências a pagamento mensal inferior ao mínimo legal por décadas e o indicativo de controle prático de saídas, examinados em conjunto, elucidam a dinâmica efetiva da relação e o risco de exploração prolongada sob aparência de normalidade”, afirmou o magistrado.

A defesa dos empresários contestou a versão apresentada pela trabalhadora. Segundo os advogados, ela teria sido levada para Manaus ainda criança por uma iniciativa de “solidariedade”, com a intenção de oferecer segurança, alimentação, moradia e acesso à educação. A defesa também sustentou que a mulher era tratada como parte da família e não como empregada doméstica.

As alegações, porém, não foram acolhidas pelo juiz. A sentença reconheceu a existência de vínculo de emprego doméstico entre outubro de 1993 e dezembro de 2024 e determinou o pagamento de direitos trabalhistas, incluindo salários, férias, 13º, FGTS, aviso-prévio e horas extras, além da indenização por danos morais.

O magistrado também relacionou o caso às normas internacionais de proteção contra o trabalho forçado e as piores formas de trabalho infantil, destacando convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O processo tramita em segredo de Justiça e a decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.

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Tags:

Empresários Indenização Condenado Justiça do Trabalho

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