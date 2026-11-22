TRABALHO

Empresários pedem mais tempo para adaptação à escala 5x2 com 42 horas semanais

Iinício da vigência da escala 5x2, assim como a carga de trabalho de 42 horas semanais, está previsto para 16 de dezembro

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 10:00

Empresários pedem mais tempo para adaptação à escala 5x2 com 42 horas semanais Crédito: TV Câmara

Empresários que participaram de um seminário na Câmara dos Deputados, na última quinta-feira (19), pediram mais tempo para se adaptar à escala 5x2, com jornada de 42 horas semanais. Os representantes afirmaram que não são, inicialmente, contrários às mudanças, mas consideram curto o prazo para a implementação. O encontro foi promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

Segundo os participantes, a mudança pode aumentar os custos das empresas, que já enfrentam dificuldades para contratar trabalhadores. O gerente jurídico do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Thiago do Val, afirmou que o treinamento de profissionais no setor pode levar até um ano. Ele defendeu previsibilidade e tempo para que as empresas implementem as novas regras com segurança.

Veja o que muda com fim da escala 6x1 1 de 14

O assessor de Relações do Trabalho da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Brunno Contarato, afirmou que mais de 50% das empresas de transporte urbano têm vagas abertas e não conseguem preenchê-las. Segundo a entidade, a adoção da jornada de 40 horas semanais, prevista para dezembro de 2027, exigirá a contratação de 240 mil pessoas para manter os serviços atuais. Já a presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Elizabeth Guedes, se posicionou contra a mudança.

O seminário também abordou as incertezas sobre a implementação das novas regras, que são discutidas no Supremo Tribunal Federal (STF). O Executivo editou um decreto para regulamentar as mudanças, mas também estão previstas leis para tratar de setores específicos e da flexibilização para pequenas empresas.