PRAZO PARA COBRAR

Emprestou dinheiro e não colocou data para receber? STJ faz alerta sobre prazo para cobrar

Terceira Turma entendeu que prazo começa a contar 30 dias após a assinatura do contrato; execução apresentada mais de sete anos depois foi considerada prescrita

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:01

Emprestou dinheiro e não colocou data para receber? STJ faz alerta sobre prazo para cobrar Crédito: Imagem gerada pela IA

Quem empresta dinheiro sem estabelecer no contrato uma data para receber de volta não pode esperar indefinidamente para cobrar a dívida. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, nesses casos, o prazo de cinco anos para cobrar judicialmente o empréstimo começa 30 dias após a assinatura do contrato.Com esse entendimento, os ministros reconheceram a prescrição da cobrança de um empréstimo firmado entre uma empresa e um advogado em 26 de junho de 2017.

Como a devolução deveria ter ocorrido até 26 de julho daquele ano, a execução apresentada somente em 7 de agosto de 2024 foi considerada fora do prazo. A decisão modificou o entendimento das instâncias inferiores. Tanto a sentença quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) haviam afastado a prescrição por entender que, embora o prazo para cobrança fosse de cinco anos, a contagem começaria apenas quando o devedor fosse formalmente constituído em mora.

No caso, o TJSP considerou que isso ocorreu em 3 de maio de 2024, quando o advogado recebeu uma notificação judicial. A corte estadual aplicou a regra geral prevista no artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual, quando não há prazo definido para o cumprimento de uma obrigação, a mora depende de interpelação judicial ou extrajudicial.

O advogado recorreu ao STJ e argumentou que deveria ser aplicada uma regra específica para contratos de mútuo, prevista no artigo 592, inciso II, do Código Civil.Regra de 30 dias vale para empréstimo sem prazo definidoRelatora do processo, a ministra Nancy Andrighi explicou que o artigo 397 estabelece uma regra geral para obrigações que não têm prazo determinado.

No caso de empréstimos de dinheiro, porém, existe uma previsão específica no Código Civil.Segundo a ministra, a devolução do valor emprestado é elemento essencial do contrato de mútuo. Sem a obrigação de restituir o dinheiro, o negócio teria natureza diferente, como uma doação. Por isso, deve prevalecer o artigo 592 do Código Civil, que estabelece os prazos para devolução quando as partes não definem uma data.

No caso de empréstimo em dinheiro, a legislação prevê um prazo de 30 dias, pelo menos. Para Nancy Andrighi, isso significa que esse é o período mínimo presumido pela lei, embora as partes possam demonstrar que pretendiam estabelecer um prazo maior. Assim, quando o contrato de empréstimo não estabelece uma data para devolução, os 30 dias começam a ser contados a partir da assinatura.Depois desse período, a dívida passa a ser exigível e começa a correr o prazo de cinco anos para a cobrança judicial.

“Considerando a prevalência da regra específica sobre a regra geral, inexistindo termo para restituição do empréstimo no mútuo de dinheiro, o prazo será de 30 dias, contados desde a celebração do contrato”.

Entenda o caso

Contrato de empréstimo: 26 de junho de 2017

Prazo mínimo para devolução: 30 dias

Dívida tornou-se exigível: 26 de julho de 2017

Prazo prescricional: 5 anos

Execução ajuizada: 7 de agosto de 2024

Resultado: cobrança considerada prescrita

