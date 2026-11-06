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Enamed: entenda como será a prova que vai avaliar estudantes e cursos de Medicina no Brasil

Exame terá três etapas durante a graduação, será usado na seleção para residência médica e exigirá nota mínima para o exercício da profissão. Faculdades mal avaliadas também poderão sofrer sanções

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:10

Chamado de 'OAB da Medicina', Enamed será aplicado no quarto, no oitavo e no décimo segundo semestre
Chamado de 'OAB da Medicina', Enamed será aplicado no quarto, no oitavo e no décimo segundo semestre Crédito: Shutterstock

Estudantes de Medicina terão de passar por três avaliações ao longo da graduação para comprovar que estão aptos a exercer a profissão. É o que prevê a lei que institui o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), sancionada nesta sexta-feira (6). A prova também servirá para avaliar a qualidade dos cursos e selecionar candidatos a programas de residência médica.

Conhecido como a "OAB da Medicina", em referência ao exame exigido para advogados exercerem a profissão, o Enamed será aplicado em três momentos do curso: no quarto, no oitavo e no décimo segundo semestre.

Ao final das avaliações, será calculada uma média de desempenho, com peso maior para a última prova. A Comissão Nacional de Avaliação da Formação Médica ficará responsável por definir a nota mínima exigida e os demais critérios de aplicação.

Confira as mensalidades dos cursos de Medicina em Salvador e na RMS em 2026

Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) - R$ 8,2 mil em 2026 por Gerson Rosário/Divulgação
Afya Salvador: em 2026, a mensalidade de Medicina é de R$ 12.833,67 por Reprodução
Medicina na Unifacs - mensalidade é de R$ 14.668 em 2026 por Reprodução
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - gratuito  por Divulgação
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba - gratuito  por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
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Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação

Quem precisará fazer o Enamed?

A exigência de comprovação de proficiência vale para estudantes que ingressaram na graduação a partir de 19 de junho de 2019. Quem não alcançar a pontuação mínima poderá refazer a terceira avaliação.

Além de avaliar os futuros médicos, o exame também terá consequências para as instituições de ensino. Faculdades com desempenho insatisfatório poderão sofrer sanções, como a proibição de abrir novas vagas em vestibulares de Medicina.

O que aconteceu na primeira edição?

Realizada em 2025, a primeira edição do Enamed apontou desempenho insatisfatório em 107 dos 351 cursos de Medicina avaliados no país. Essas graduações receberam notas 1 ou 2, em uma escala que vai até 5.

Com a nova lei, o exame passa a ter previsão legal para funcionar como instrumento de avaliação e regulação da formação médica no Brasil.

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