TRAGÉDIA

Enchente mata duas mulheres e deixa moradores ilhados após temporal

Chuva intensa provocou alagamentos, deixou moradores ilhados e interrompeu trecho da Linha 7-Rubi; Cabreúva registrou 83 milímetros de precipitação

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 12:05

Enchente mata duas mulheres e deixa moradores ilhados após temporal Crédito: Reprodução

Duas mulheres morreram após serem arrastadas pela correnteza de uma enchente na madrugada deste domingo (25), em Jundiaí, no interior de São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas tentando atravessar uma rua tomada pela enxurrada na saída de um clube, no bairro Casa Branca. As informações são do g1.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h para localizar e socorrer as vítimas. Uma das mulheres chegou a ser levada à Santa Casa, mas não resistiu. A morte da outra foi constatada no local pelos bombeiros. As fortes chuvas registradas entre a noite de sábado (24) e a madrugada de domingo causaram transtornos em diferentes cidades da região. Segundo a Defesa Civil, Cabreúva acumulou 83 milímetros de chuva, enquanto Jundiaí registrou 79 milímetros no período.

Em Jundiaí, moradores ficaram ilhados após uma inundação na Travessa Waldemar Gobbi, no bairro Jundiaí Mirim. Também houve danos na margem direita do Rio Jundiaí, na Avenida Antonio Frederico Ozanam, onde parte da margem desabou e uma ponte foi danificada. O Departamento de Trânsito atuava no local para organizar o fluxo de veículos, com desvio entre as avenidas Antonio Segre e Frederico Ozanam.

Linha 7-Rubi tem circulação interrompida

O temporal também afetou o transporte ferroviário. A circulação da Linha 7-Rubi, que liga a capital paulista a Jundiaí, foi interrompida às 5h09 entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista por causa de um ponto de alagamento. Nos demais trechos, entre Palmeiras-Barra Funda e Botujuru e entre Campo Limpo Paulista e Jundiaí, a operação seguia normalmente, segundo as informações divulgadas. Para atender os passageiros afetados pela interrupção, ônibus gratuitos do sistema Paese foram acionados. Equipes de manutenção da TIC Trens trabalhavam para restabelecer a circulação dos trens.

Ocorrências também foram registradas em Cabreúva