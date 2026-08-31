SÃO PAULO

Encontro de shih tzus reúne mais de mil cachorros em avenida

Encontro de tutores e cachorros aconteceu na manhã deste domingo

Metrópoles

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:32

Encontro de shih tzus Crédito: Reprodução/ @encontrodeshihtzu_sp

Tutores e cachorros da raça shih tzu se reuniram em uma manhã de confraternização neste domingo (30/8) na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. Uma das organizadoras afirmou que mais de 1.000 cães da raça participaram do encontro.

Os participantes se concentraram na estação de metrô Consolação e seguiram em caminhada até as proximidades do Museu de Arte de São Paulo (Masp). “O encontro transformou a tradicional Avenida Paulista em um verdadeiro desfile de cães da raça [shih tzu], reunindo tutores, criadores, profissionais e personalidades do universo pet”, informa o material da organização.