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Encontro de shih tzus reúne mais de mil cachorros em avenida

Encontro de tutores e cachorros aconteceu na manhã deste domingo

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:32

Encontro de shih tzus
Encontro de shih tzus Crédito: Reprodução/ @encontrodeshihtzu_sp

Tutores e cachorros da raça shih tzu se reuniram em uma manhã de confraternização neste domingo (30/8) na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. Uma das organizadoras afirmou que mais de 1.000 cães da raça participaram do encontro.

Os participantes se concentraram na estação de metrô Consolação e seguiram em caminhada até as proximidades do Museu de Arte de São Paulo (Masp). “O encontro transformou a tradicional Avenida Paulista em um verdadeiro desfile de cães da raça [shih tzu], reunindo tutores, criadores, profissionais e personalidades do universo pet”, informa o material da organização.

Cachorros com as mordidas mais fortes, em ordem crescente

Pastor-da-Ásia-Central, 500 PSI por Kara Yulduz / kara-yulduz.com / Wikimedia Commons
Presa Canario, 540 PSI por ReyGladiador / Wikimedia Commons
Mastim Tibetano, 550 PSI por Svenska Mässan / Wikimedia Commons
Pastor-do-Cáucaso, 550 PSI por Pleple2000 / Wikimedia Commons
Mastim Inglês, 552 PSI por Mario Badilla / Wikimedia Commons
Black Russian Terrier, 556 PSI por Seongbin Im / Wikimedia Commons
Tosa Inu, 556 PSI por Томасина / Wikimedia Commons
Dogue de Bordeaux, 556 PSI por spaceodissey / Wikimedia Commons
Cane Corso, 700 PSI por Juan Manuel Morato / Wikimedia Commons
Pastor-da-Anatólia, 743 PSI por Bebekve / Wikimedia Commons
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Pastor-da-Ásia-Central, 500 PSI por Kara Yulduz / kara-yulduz.com / Wikimedia Commons

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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