REAÇÃO ALÉRGICA

Enfermeira brasileira morre após comer camarão na lua de mel em Portugal

Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, havia se casado 11 dias antes da morte; família já arrecadou o dinheiro para trazer o corpo ao Brasil

Mariana Rios

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16:38

Natural de Brasília, Amanda morreu durante lua de mel em Portugal após comer camarão Crédito: Reprodução/Redes sociais

Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, morreu após sofrer uma reação alérgica grave depois de comer camarão em um restaurante de Leiria, em Portugal, durante a lua de mel. Moradora do Distrito Federal, a enfermeira havia se casado com Tiago Nascimento em 10 de outubro. A morte ocorreu na quarta-feira (21), apenas 11 dias após o casamento.

A viagem de retorno do casal ao Brasil estava programada para esta sexta-feira (23), mas a família agora aguarda a conclusão dos procedimentos necessários para o traslado do corpo.

Enfermeira morre durante lua de mel em Portugal após reação alérgica 1 de 5

Segundo o Correio Braziliense, a família já conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para pagar os procedimentos burocráticos, o transporte do corpo ao Brasil e as despesas com o sepultamento. A liberação, porém, depende da realização de uma autópsia forense, que deverá confirmar a causa da morte.

O marido da enfermeira, Tiago Nascimento, aguarda o resultado do exame para organizar o traslado. Até a publicação da reportagem, não havia previsão para a chegada do corpo ao Brasil.

De acordo com o relato de Tiago ao jornal, Amanda começou a apresentar complicações após almoçar em um restaurante de Leiria. A reação alérgica evoluiu para uma parada cardiorrespiratória.

A enfermeira recebeu atendimento inicial em um hospital da cidade e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Universitário de Coimbra, onde a morte foi constatada.

Amanda trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mantevida, no Distrito Federal. Ao lamentar a perda, Tiago destacou a dedicação da esposa à profissão e a descreveu como uma mulher doce, humilde e dedicada.