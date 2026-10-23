Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enfermeira brasileira morre após comer camarão na lua de mel em Portugal

Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, havia se casado 11 dias antes da morte; família já arrecadou o dinheiro para trazer o corpo ao Brasil

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16:38

Natural de Brasília, Amanda morreu durante lua de mel em Portugal após comer camarão
Natural de Brasília, Amanda morreu durante lua de mel em Portugal após comer camarão Crédito: Reprodução/Redes sociais

Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, morreu após sofrer uma reação alérgica grave depois de comer camarão em um restaurante de Leiria, em Portugal, durante a lua de mel. Moradora do Distrito Federal, a enfermeira havia se casado com Tiago Nascimento em 10 de outubro. A morte ocorreu na quarta-feira (21), apenas 11 dias após o casamento.

A viagem de retorno do casal ao Brasil estava programada para esta sexta-feira (23), mas a família agora aguarda a conclusão dos procedimentos necessários para o traslado do corpo.

Enfermeira morre durante lua de mel em Portugal após reação alérgica

Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, morreu em Portugal após sofrer uma reação alérgica grave depois de comer camarão durante a lua de mel por Reprodução/Redes Sociais
Moradora do Distrito Federal, Amanda era enfermeira e trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mantevida por Reprodução/Redes Sociais
Amanda e Tiago Nascimento se casaram em 10 de outubro. A morte da enfermeira ocorreu em 21 de outubro, apenas 11 dias após o casamento por Reprodução/Redes Sociais
O casal estava em Leiria, em Portugal, quando Amanda passou mal após comer camarão em um restaurante. Ela recebeu atendimento médico e foi transferida para o Hospital Universitário de Coimbra por Reprodução/Redes Sociais
A família aguarda a conclusão dos procedimentos necessários para trazer o corpo de Amanda ao Brasil. O Consulado-Geral do Brasil no Porto informou que está à disposição para prestar assistência consular aos familiares, quando solicitado. por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, morreu em Portugal após sofrer uma reação alérgica grave depois de comer camarão durante a lua de mel por Reprodução/Redes Sociais

Segundo o Correio Braziliense, a família já conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para pagar os procedimentos burocráticos, o transporte do corpo ao Brasil e as despesas com o sepultamento. A liberação, porém, depende da realização de uma autópsia forense, que deverá confirmar a causa da morte.

O marido da enfermeira, Tiago Nascimento, aguarda o resultado do exame para organizar o traslado. Até a publicação da reportagem, não havia previsão para a chegada do corpo ao Brasil.

De acordo com o relato de Tiago ao jornal, Amanda começou a apresentar complicações após almoçar em um restaurante de Leiria. A reação alérgica evoluiu para uma parada cardiorrespiratória.

A enfermeira recebeu atendimento inicial em um hospital da cidade e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Universitário de Coimbra, onde a morte foi constatada.

Amanda trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mantevida, no Distrito Federal. Ao lamentar a perda, Tiago destacou a dedicação da esposa à profissão e a descreveu como uma mulher doce, humilde e dedicada.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou que o Consulado-Geral do Brasil no Porto “permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares da nacional brasileira, quando solicitado”.

Leia mais

Imagem - Jeniffer Nascimento tem forte reação alérgica após comer lagosta: 'Desesperador'

Jeniffer Nascimento tem forte reação alérgica após comer lagosta: 'Desesperador'

Imagem - Dançarina morre nos EUA após reação alérgica ao comer biscoito

Dançarina morre nos EUA após reação alérgica ao comer biscoito

Tags:

Portugal Alergias lua de mel Enfermeira

Mais recentes

Imagem - Após passar 10 anos preso por assassinar a ex, homem mata nova esposa a facadas

Após passar 10 anos preso por assassinar a ex, homem mata nova esposa a facadas
Imagem - Receita libera consulta à restituição do Imposto de Renda

Receita libera consulta à restituição do Imposto de Renda
Imagem - Filha de procurador que ficou em 2.018° lugar em concurso está 'muito abalada' com decisão que a tira do cargo de delegada, diz defesa

Filha de procurador que ficou em 2.018° lugar em concurso está 'muito abalada' com decisão que a tira do cargo de delegada, diz defesa