Engavetamento com 50 veículos deixa ao menos 5 mortos no Paraná

Um engavetamento na BR-277, em Balsa Nova, no Paraná, deixou ao menos cinco mortos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Um caminhão chegou a pegar fogo no acidente e dezenas de veículos saíram da pista com a batida próximo a São Luiz do Purunã. Segundo a PRF, cerca de 50 veículos se envolveram no acidente nesse sábado (2).



A rodovia foi totalmente interditada no sentido Ponta Grossa. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para fazer o atendimento às vítimas.