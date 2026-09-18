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Engenheiro autista que era isolado no trabalho é demitido e banco é condenado a pagar indenizações e reintegrar funcionário

Justiça reconheceu dispensa discriminatória e fixou reparações por dano moral, assédio moral e doença ocupacional

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:51

Banco Itaú
Banco Itaú Crédito: Shutterstock

O Itaú Unibanco foi condenado pela 6ª Vara do Trabalho do Fórum da Zona Sul de São Paulo a pagar três indenizações a um analista de engenharia com transtorno do espectro autista (TEA). As reparações por dano moral, assédio moral e doença ocupacional foram fixadas, respectivamente, em cinco, cinco e 5,7 vezes o salário do trabalhador. A decisão também reconheceu que a dispensa foi discriminatória e determinou a reintegração do empregado nas mesmas condições anteriores, além do pagamento dos salários e vantagens devidos desde o afastamento.

O juiz Ramon Magalhães Silva aplicou o entendimento da Súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que presume como discriminatória a dispensa de empregado que tenha condição que possa suscitar estigma ou preconceito, como o TEA. Durante o processo, o banco alegou que a rescisão contratual ocorreu por causa da chamada “baixa aderência digital” do profissional. No entanto, segundo a decisão, ficou demonstrado em audiência que a instituição não possuía regulamentos internos, parâmetros objetivos ou orientações prévias aos empregados sobre essa métrica específica.

Juiz baiano descobriu autismo na vida adulta

Juiz Gerivaldo Alves Neiva por Acervo pessoal
Juiz Gerivaldo Alves Neiva por Acervo pessoal
Juiz Gerivaldo Alves Neiva por Acervo pessoal
Juiz Gerivaldo Alves Neiva por Acervo pessoal
Juiz Gerivaldo Alves Neiva por Acervo pessoal
Juiz Gerivaldo Alves Neiva por Acervo pessoal
Juiz Gerivaldo Alves Neiva fala sobre diagnóstico de autismo por Acervo pessoal
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Juiz Gerivaldo Alves Neiva por Acervo pessoal

Ao fundamentar a sentença, o magistrado destacou que o trabalho representa um “elemento de dignificação e distinção do ser humano” nas relações sociais. Para ele, a forma como ocorreu a dispensa atingiu direitos de personalidade do trabalhador, incluindo honra, imagem e intimidade. O juiz também considerou que a justificativa apresentada pelo banco poderia levar pessoas do círculo social do profissional a concluir, “numa simples associação”, que ele seria “um profissional de baixa produtividade”.

Testemunhas relataram isolamento no trabalho

Os depoimentos colhidos durante a audiência também pesaram na decisão. As testemunhas confirmaram que o trabalhador era isolado em reuniões e nas atividades realizadas no dia a dia. Já para reconhecer a doença ocupacional, o magistrado considerou o laudo pericial produzido no processo.

 O documento apontou que o ambiente de trabalho atuou como concausa para o desenvolvimento de adoecimento psiquiátrico, identificado como transtorno misto ansioso e depressivo. Com a decisão, além das indenizações, o Itaú deverá reintegrar o profissional nas condições anteriores à dispensa e pagar os salários e demais vantagens correspondentes ao período de afastamento. Cabe recurso da decisão.

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