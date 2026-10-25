VIOLÊNCIA

Engenheiro de 30 anos tem morte encefálica confirmada após ser espancado em ato pró-Lula

Marcelo de Oliveira Rocha foi encontrado inconsciente por amigos

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17:17

Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, teve a morte encefálica confirmada pela família neste domingo (25) Crédito: Reprodução

O engenheiro ambiental e mestrando Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, teve a morte encefálica confirmada pela família neste domingo (25), após ser espancado na madrugada de sábado (24), em Santos, no litoral paulista. A informação foi divulgada pelo portal G1.

Marcelo acompanhava uma apresentação da Banda Esquerdantina em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo testemunhas, ele saiu para ir ao banheiro e, diante da demora, os amigos começaram a procurá-lo.

Engenheiro foi espancado e teve morte cerebral confirmada 1 de 5

Encontrado desacordado na esquina da Avenida Conselheiro Nébias com a Rua Henrique Ablas, o engenheiro foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa de Santos. A Polícia Militar chegou após o atendimento.

A autoria e a motivação da agressão permanecem desconhecidas. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não comentou o caso.