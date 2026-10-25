Engenheiro de 30 anos tem morte encefálica confirmada após ser espancado em ato pró-Lula

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Carol Neves
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17:17
O engenheiro ambiental e mestrando Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, teve a morte encefálica confirmada pela família neste domingo (25), após ser espancado na madrugada de sábado (24), em Santos, no litoral paulista. A informação foi divulgada pelo portal G1.
Marcelo acompanhava uma apresentação da Banda Esquerdantina em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo testemunhas, ele saiu para ir ao banheiro e, diante da demora, os amigos começaram a procurá-lo.
Engenheiro foi espancado e teve morte cerebral confirmada
Encontrado desacordado na esquina da Avenida Conselheiro Nébias com a Rua Henrique Ablas, o engenheiro foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa de Santos. A Polícia Militar chegou após o atendimento.
A autoria e a motivação da agressão permanecem desconhecidas. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não comentou o caso.
Em nota, a Esquerdantina exigiu "a rápida apuração e consequente punição aos responsáveis". O grupo também manifestou solidariedade à família e repúdio à homofobia, embora não haja esclarecimento sobre o que motivou o ataque.