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Engenheiro de 30 anos tem morte encefálica confirmada após ser espancado em ato pró-Lula

Marcelo de Oliveira Rocha foi encontrado inconsciente por amigos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17:17

Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, teve a morte encefálica confirmada pela família neste domingo (25)
Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, teve a morte encefálica confirmada pela família neste domingo (25) Crédito: Reprodução

O engenheiro ambiental e mestrando Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, teve a morte encefálica confirmada pela família neste domingo (25), após ser espancado na madrugada de sábado (24), em Santos, no litoral paulista. A informação foi divulgada pelo portal G1.

Marcelo acompanhava uma apresentação da Banda Esquerdantina em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo testemunhas, ele saiu para ir ao banheiro e, diante da demora, os amigos começaram a procurá-lo.

Engenheiro foi espancado e teve morte cerebral confirmada

Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, teve a morte encefálica confirmada pela família neste domingo (25) por Reprodução
Engenheiro ambiental foi espancado na madrugada de sábado (24), em Santos, no litoral paulista por Reprodução
Amigos encontraram Marcelo desacordado após ele se afastar de uma apresentação para ir ao banheiro por Reprodução
Marcelo foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa de Santos, onde ficou internado por Reprodução
Autoria e motivação da agressão ainda são desconhecidas; Banda Esquerdantina cobrou apuração do caso por Reprodução
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Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, teve a morte encefálica confirmada pela família neste domingo (25) por Reprodução

Encontrado desacordado na esquina da Avenida Conselheiro Nébias com a Rua Henrique Ablas, o engenheiro foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa de Santos. A Polícia Militar chegou após o atendimento.

A autoria e a motivação da agressão permanecem desconhecidas. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não comentou o caso.

Em nota, a Esquerdantina exigiu "a rápida apuração e consequente punição aos responsáveis". O grupo também manifestou solidariedade à família e repúdio à homofobia, embora não haja esclarecimento sobre o que motivou o ataque.

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