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Engenheiro é demitido por usar computador do trabalho para assistir pornografia

Funcionário também é acusado de assediar colegas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:33

Justiça do Trabalho
Justiça do Trabalho Crédito: Shutterstock

Um engenheiro de uma empresa da administração indireta de São Paulo foi demitido por justa causa após ser acusado de utilizar equipamentos corporativos para acessar e compartilhar conteúdo pornográfico, além de praticar assédio moral e sexual contra colegas de trabalho.

A decisão foi mantida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que rejeitou o recurso apresentado pelo trabalhador na segunda-feira (1º). O processo tramita em segredo de justiça.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Segundo a empresa, uma investigação conduzida pela Corregedoria-Geral da Administração Pública do Estado de São Paulo identificou que o empregado acessava sites pornográficos e participava de grupos de WhatsApp com conteúdo sexual utilizando o celular corporativo.

A apuração também reuniu relatos de sete vítimas e dez testemunhas sobre casos de assédio moral e sexual, além de suposto favorecimento ou retaliação relacionados a promoções e transferências. Em uma das mensagens encontradas, o engenheiro convidava uma colega para se hospedar com ele em um hotel.

O funcionário ocupava um cargo de chefia e foi dispensado após mais de 40 anos de trabalho. Na Justiça, ele tentou reverter a justa causa e obter a reintegração ao emprego, alegando irregularidades no processo administrativo e prejuízo ao direito de defesa.

O pedido, no entanto, foi rejeitado em primeira instância e posteriormente mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho. Segundo as decisões, as provas documentais e os depoimentos confirmaram as condutas atribuídas ao empregado.

Para a relatora do caso no TST, ministra Delaíde Miranda Arantes, o trabalhador teve acesso às acusações e pôde apresentar defesa acompanhado por advogados. A ministra também destacou que rever a conclusão das instâncias anteriores exigiria uma nova análise das provas, medida vedada pela jurisprudência do tribunal.

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