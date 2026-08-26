INVESTIGAÇÃO

Engenheiro, médica e filho do casal são encontrados mortos em apartamento após latido incessante de cachorro chamar atenção de vizinhos

Pais e filho foram achados com ferimentos de faca no imóvel, no bairro Água Verde; moradores estranharam o sumiço da família e o latido incessante do cachorro

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17:05

Engenheiro, médica e filho do casal são encontrados mortos em apartamento após latido incessante de cachorro chamar atenção de vizinhos Crédito: Reprodução

A médica Claudia Hitomi Shimada Furuyama, 57 anos, o marido dela, o engenheiro Marcos Alberto Furuyama, 58, e o filho do casal, Rafael Furuyama, 23, foram encontrados mortos no apartamento onde moravam, na tarde dessa terça-feira (25), no bairro Água Verde, em Curitiba, no Paraná. Os corpos foram localizados depois que moradores do prédio estranharam o desaparecimento da família. Os três viviam no 9º andar e não eram vistos desde o fim de semana. O latido incessante do cachorro também chamou a atenção dos vizinhos. As informações são do g1 Paraná.

Conhecidos de Claudia chegaram a procurar por ela no condomínio nos dias anteriores porque haviam estranhado a ausência da médica no trabalho. Depois de tentativas de contato sem resposta, o síndico contratou um chaveiro para abrir a porta do apartamento. Dentro do imóvel, foram encontrados os corpos dos três moradores. Segundo a polícia, o apartamento estava trancado e não apresentava sinais aparentes de arrombamento.

Veja imagens da família encontrada morta em apartamento 1 de 9

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PC-PR), os três apresentavam ferimentos provocados por arma branca. A Polícia Militar encontrou uma faca próxima ao corpo de Marcos. Além disso, uma segunda arma branca, um canivete, também foi recolhida no apartamento. Os objetos tinham vestígios de sangue e foram encaminhados para perícia.

“Os três tinham ferimentos no corpo compatíveis com arma branca, que foram recolhidas, inclusive, duas armas brancas, uma faca e um canivete, que tinham alguns vestígios de sangue. Agora, a gente vai submeter à análise de perícia para ver de quem é o sangue que está nessas armas”, afirmou o delegado. A perícia deverá ajudar a esclarecer a dinâmica das mortes e identificar a quem pertencem os vestígios encontrados nas armas.

Polícia investiga dinâmica das mortes

A ocorrência foi registrada inicialmente pela Polícia Militar como possível duplo homicídio seguido de suicídio. A hipótese, no entanto, ainda será investigada pela Polícia Civil, responsável por determinar o que aconteceu dentro do apartamento. Até o momento, a polícia informou que não havia sinais aparentes de arrombamento no imóvel. As circunstâncias das mortes, a sequência dos acontecimentos e a relação entre os ferimentos encontrados nas vítimas serão apuradas durante a investigação.

Claudia era médica pediatra e trabalhava na Unidade Básica de Saúde (UBS) CSU, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Já o filho do casal estudava Engenharia Mecatrônica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), onde cursava o 8º período no Campus Curitiba. A Prefeitura de Araucária lamentou a morte de Claudia e destacou a atuação da médica na rede municipal de saúde.

“Neste momento de tristeza, a Prefeitura se solidariza com familiares, amigos, colegas de trabalho e toda a comunidade que conviveu com Doutora Claudia, desejando força e conforto para enfrentar esta perda. Sua dedicação à saúde pública e o trabalho realizado junto à população de Araucária deixam uma importante lembrança entre todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la”, diz trecho da nota emitida pela prefeitura.