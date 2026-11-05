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Engenheiro químico dá dica: 'Uso bicarbonato de sódio misturado com água para limpar paredes ou tênis'

Mistura com água ajuda a remover sujeira; produto seco também pode ser usado contra odores nos calçados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:17

Diego Fernández deu dica de como usar o bicarbonato de sódio
Diego Fernández deu dica de como usar o bicarbonato de sódio Crédito: Reprodução e Imagem gerada por IA

O bicarbonato de sódio pode ajudar a limpar tanto as marcas nas paredes quanto a sujeira acumulada nas bordas das solas dos calçados. A dica é do engenheiro químico e comunicador colombiano Diego Fernández, que recomenda combinar o produto com um pouco de água até formar uma pasta.

“Eu a uso para limpar paredes e as bordas das solas dos meus sapatos”, afirma. A explicação para o uso está em uma característica do bicarbonato: “Ele tem a vantagem de ser pouco solúvel em água”.

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Isso significa que parte do produto permanece sem se dissolver na mistura. Ao esfregar suavemente a superfície, essas partículas ajudam a retirar a sujeira.

Antes de começar a limpeza da parede, porém, é preciso experimentar a pasta em uma área discreta para verificar se a aplicação danifica o acabamento. Nos calçados, a indicação é usá-la nas solas e nas bordas, especialmente nas partes brancas que ficaram encardidas.

Para aplicar, utilize uma esponja ou uma escova de dentes antiga e esfregue delicadamente o local. Deixe agir por alguns minutos e retire o excesso com um pano úmido. Se a sujeira persistir, o procedimento pode ser repetido. Um pouco de detergente também pode ser acrescentado à mistura para ajudar na limpeza.

Já para combater o cheiro desagradável dos sapatos, a orientação de Fernández é usar o bicarbonato puro e seco. Nesse caso, a finalidade é aproveitar sua capacidade de neutralizar odores ácidos. O mesmo recurso pode ser utilizado com uma pequena quantidade do produto no fundo da lixeira.

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