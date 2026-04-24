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Entenda projeto de lei que proíbe radar de trânsito escondido no Brasil

Proposta foi aprovada por comissão da Câmara dos Deputados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:18

Radar de trânsito
Radar de trânsito Crédito: Shutterstock

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria regras mais rígidas para a visibilidade e a sinalização de radares de fiscalização de velocidade. O texto foi aprovado na quarta-feira (22).

Agora, o projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado. A proposta aprovada na comissão inclui normas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para padronizar a fiscalização em todo o país.

Veja os 10 radares que mais multaram motoristas em Salvador no ano passado

Av. Paulo VI x Rua das Camélias – 53.130 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira, 509 x Posto BR (Portátil/Casulo) – 40.124 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira x Próximo à Rua Luiz Anselmo – 36.610 registros por Reprodução
Av. Pres. Castelo Branco x Defronte à Tv Marquês de Barbacena (Portátil/Casulo) – 44.766 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira x Próx. Bonocô Center – 27.209 registros por Reprodução
Av. 29 de Março x Próximo ao Acesso do Jd. Nova Esperança – 24.492 registros por Marina Silva/CORREIO
Av. 29 de Março x Próximo ao Acesso do Jd. Nova Esperança – 22.689 registros por Marina Silva/CORREIO
Marginal da Av. Luís Viana x Após saída da 3ª Av. do C.A.B. – 19.929 registros por Marina Silva/CORREIO
Av. Luís Viana, próx. à saída do Parque Tecnológico da Bahia – 19.570 registros por Marina Silva/CORREIO
Rua da Paciência x Travessa Lydio de Mesquita – 18.416 registros por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
Av. Paulo VI x Rua das Camélias – 53.130 registros por Reprodução

O que muda?

Fica proibida a utilização de radares portáteis nas proximidades de radares fixos. A distância mínima entre eles deverá ser de 2 quilômetros em rodovias e de 500 metros em áreas urbanas;

Não será permitida a instalação de radares fixos em locais encobertos por postes, árvores, construções ou passarelas. Da mesma forma, agentes que operam radares móveis não poderão permanecer escondidos;

Passa a ser obrigatória a instalação de painéis eletrônicos que informem ao motorista a velocidade registrada pelo radar. A medida se aplica a radares fixos em vias com duas ou mais faixas no mesmo sentido;

O órgão de trânsito deverá disponibilizar na internet a localização exata de todos os radares, bem como a data da última verificação do equipamento realizada pelo Inmetro;

A instalação de qualquer radar dependerá da apresentação de estudo técnico e de uma justificativa formal.

Tags:

Brasil Trânsito Radar

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