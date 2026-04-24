Entenda projeto de lei que proíbe radar de trânsito escondido no Brasil

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Millena Marques
Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:18
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria regras mais rígidas para a visibilidade e a sinalização de radares de fiscalização de velocidade. O texto foi aprovado na quarta-feira (22).
Agora, o projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado. A proposta aprovada na comissão inclui normas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para padronizar a fiscalização em todo o país.
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O que muda?
Fica proibida a utilização de radares portáteis nas proximidades de radares fixos. A distância mínima entre eles deverá ser de 2 quilômetros em rodovias e de 500 metros em áreas urbanas;
Não será permitida a instalação de radares fixos em locais encobertos por postes, árvores, construções ou passarelas. Da mesma forma, agentes que operam radares móveis não poderão permanecer escondidos;
Passa a ser obrigatória a instalação de painéis eletrônicos que informem ao motorista a velocidade registrada pelo radar. A medida se aplica a radares fixos em vias com duas ou mais faixas no mesmo sentido;
O órgão de trânsito deverá disponibilizar na internet a localização exata de todos os radares, bem como a data da última verificação do equipamento realizada pelo Inmetro;
A instalação de qualquer radar dependerá da apresentação de estudo técnico e de uma justificativa formal.