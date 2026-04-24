TRÂNSITO

Entenda projeto de lei que proíbe radar de trânsito escondido no Brasil

Proposta foi aprovada por comissão da Câmara dos Deputados

Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:18

Radar de trânsito Crédito: Shutterstock

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria regras mais rígidas para a visibilidade e a sinalização de radares de fiscalização de velocidade. O texto foi aprovado na quarta-feira (22).

Agora, o projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado. A proposta aprovada na comissão inclui normas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para padronizar a fiscalização em todo o país.

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O que muda?

Fica proibida a utilização de radares portáteis nas proximidades de radares fixos. A distância mínima entre eles deverá ser de 2 quilômetros em rodovias e de 500 metros em áreas urbanas;

Não será permitida a instalação de radares fixos em locais encobertos por postes, árvores, construções ou passarelas. Da mesma forma, agentes que operam radares móveis não poderão permanecer escondidos;

Passa a ser obrigatória a instalação de painéis eletrônicos que informem ao motorista a velocidade registrada pelo radar. A medida se aplica a radares fixos em vias com duas ou mais faixas no mesmo sentido;

O órgão de trânsito deverá disponibilizar na internet a localização exata de todos os radares, bem como a data da última verificação do equipamento realizada pelo Inmetro;