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Entregadores de aplicativo fazem paralisação nacional nesta terça (1º)

Cidades como Salvador, Feira de Santana, Campinas, São Paulo, Goiânia e Brasília terão mobilizações

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 20:35

Entregadores de aplicativo
Entregadores de aplicativo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Entregadores de aplicativos agendaram para esta terça-feira (1º) uma paralisação nacional com uma série de reivindicações por melhorias no pagamento e nas condições de trabalho.

Entre as reivindicações, os trabalhadores pedem a implementação da taxa mínima de R$ 10 por viagem de até 4 km, com acréscimo do pagamento mínimo de R$ 2,50 por quilômetro rodado excedente; o fim do recurso +Entregas, em que o profissional trabalha em área e horário determinados, o que reduz os valores recebidos e pode prejudicar quem opta por não aderir; e o encerramento da modalidade Fim de Semana Turbinada.

Coletivos como a Família Motoboy SSA divulgaram anúncios do "Breque Nacional dos Apps pela MP da Taxa Mínima".

O Projeto de Lei (PL) 152 propõe normas para o funcionamento de serviços de transporte individual de passageiros e de entrega. Para parte dos trabalhadores, no entanto, a proposta não oferece proteção social ou a garantia de direitos como férias e 13º salário.

Organizações e coletivos de todo o país planejam buzinaços, carreatas e manifestações, enquanto os trabalhadores permanecem offline nas plataformas de entrega. Em São Paulo, haverá uma grande manifestação com concentração na Praça Charles Miller, a partir das 10h. Logo após, os entregadores sairão em comitiva pelas ruas da cidade.

Além da capital paulista, Salvador (BA), Campinas (SP), Feira de Santana (BA), Sorocaba (SP), Anápolis (GO), Goiânia (GO) e Brasília (DF) são cidades onde os entregadores também estão organizando atos e paralisações.

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