BREQUE

Entregadores de aplicativo fazem paralisação nacional nesta terça (1º)

Cidades como Salvador, Feira de Santana, Campinas, São Paulo, Goiânia e Brasília terão mobilizações

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 20:35

Entregadores de aplicativo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Entregadores de aplicativos agendaram para esta terça-feira (1º) uma paralisação nacional com uma série de reivindicações por melhorias no pagamento e nas condições de trabalho.

Entre as reivindicações, os trabalhadores pedem a implementação da taxa mínima de R$ 10 por viagem de até 4 km, com acréscimo do pagamento mínimo de R$ 2,50 por quilômetro rodado excedente; o fim do recurso +Entregas, em que o profissional trabalha em área e horário determinados, o que reduz os valores recebidos e pode prejudicar quem opta por não aderir; e o encerramento da modalidade Fim de Semana Turbinada.

Coletivos como a Família Motoboy SSA divulgaram anúncios do "Breque Nacional dos Apps pela MP da Taxa Mínima".

O Projeto de Lei (PL) 152 propõe normas para o funcionamento de serviços de transporte individual de passageiros e de entrega. Para parte dos trabalhadores, no entanto, a proposta não oferece proteção social ou a garantia de direitos como férias e 13º salário.

Organizações e coletivos de todo o país planejam buzinaços, carreatas e manifestações, enquanto os trabalhadores permanecem offline nas plataformas de entrega. Em São Paulo, haverá uma grande manifestação com concentração na Praça Charles Miller, a partir das 10h. Logo após, os entregadores sairão em comitiva pelas ruas da cidade.