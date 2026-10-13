Erika Hilton critica estratégia do PSOL nas eleições, admite possibilidade de sair do partido e fala em 'diálogo com o PT'

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Wendel de Novais
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:14
A deputada federal Erika Hilton afirmou que pode deixar o PSOL caso não consiga chegar a um entendimento com a legenda sobre os próximos passos políticos. Em entrevista à Folha de S.Paulo, ela criticou a estratégia eleitoral do partido e apontou decisões que, em sua avaliação, contribuíram para que a sigla não superasse a cláusula de barreira.
Segundo Erika, o PSOL falhou na distribuição de recursos e na escolha das candidaturas que receberam apoio financeiro. “Eu acho que o PSOL erra na estratégia que ele usa, inclusive deixando de cobrir estados e lideranças importantes que nos ajudariam a superar a cláusula de barreira. O PSOL passou, inclusive, a financiar candidaturas com recursos muito alto, com baixo potencial eleitoral, quando deixou de cobrir outras candidaturas que tinham potencial eleitoral”, afirmou.
Erika Hilton
Entre os exemplos citados pela parlamentar está o de Sofia Favero, eleita deputada estadual, mas que, segundo Erika, enfrentou dificuldades relacionadas à falta de recursos do partido. A deputada também criticou a decisão do PSOL de não formar uma federação com o PT, avaliando que a escolha não foi a mais adequada. Questionada sobre a possibilidade de mudar de sigla, Erika confirmou que considera essa alternativa.
“Sim, acho que mudaria de partido se necessário fosse. Não comecei essa conversa ainda, já fui procurada por alguns partidos, mas acho que sim, acho que mudaria de partido se houver a necessidade, se não conseguir ter uma conversa tranquila, boa com o PSOL para entendermos os próximos passos”, declarou. Erika acrescentou que o PT também a procurou e que mantém diálogo com a legenda.