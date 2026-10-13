POLÍTICA

Erika Hilton critica estratégia do PSOL nas eleições, admite possibilidade de sair do partido e fala em 'diálogo com o PT'

Deputada afirmou que a legenda deixou de investir em candidaturas com potencial eleitoral

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:14

Érika Hilton Crédito: Reprodução

A deputada federal Erika Hilton afirmou que pode deixar o PSOL caso não consiga chegar a um entendimento com a legenda sobre os próximos passos políticos. Em entrevista à Folha de S.Paulo, ela criticou a estratégia eleitoral do partido e apontou decisões que, em sua avaliação, contribuíram para que a sigla não superasse a cláusula de barreira.

Segundo Erika, o PSOL falhou na distribuição de recursos e na escolha das candidaturas que receberam apoio financeiro. “Eu acho que o PSOL erra na estratégia que ele usa, inclusive deixando de cobrir estados e lideranças importantes que nos ajudariam a superar a cláusula de barreira. O PSOL passou, inclusive, a financiar candidaturas com recursos muito alto, com baixo potencial eleitoral, quando deixou de cobrir outras candidaturas que tinham potencial eleitoral”, afirmou.

Erika Hilton 1 de 5

Entre os exemplos citados pela parlamentar está o de Sofia Favero, eleita deputada estadual, mas que, segundo Erika, enfrentou dificuldades relacionadas à falta de recursos do partido. A deputada também criticou a decisão do PSOL de não formar uma federação com o PT, avaliando que a escolha não foi a mais adequada. Questionada sobre a possibilidade de mudar de sigla, Erika confirmou que considera essa alternativa.