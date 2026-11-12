MUDANÇAS

Escala 6x1: decisão do STF libera jornada de até 8h24 por dia e muda regras de descanso

Ministro Flávio Dino manteve a redução da jornada para 42 horas semanais a partir de dezembro e estabeleceu mudanças na distribuição das folgas, na compensação de horas e nos acordos coletivos

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 17:17

Escala 6x1 Crédito: Reprodução/ACEPB

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve o calendário de implementação do fim da escala 6x1 no Brasil. Com a decisão, a partir de 16 de dezembro de 2026, a jornada máxima semanal será reduzida de 44 para 42 horas, com garantia de dois dias de descanso remunerado.

A decisão liminar foi tomada nesta quinta-feira (12), nas ações apresentadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que questionavam o prazo de adaptação às novas regras. Dino rejeitou os pedidos de adiamento, mas estabeleceu parâmetros para facilitar a transição. A medida tem efeito imediato e vale para os trabalhadores abrangidos pela emenda constitucional, mas ainda será submetida à análise do plenário do STF.

Veja o que muda com fim da escala 6x1 1 de 14

Jornada poderá chegar a 8h24 por dia sem pagamento automático de hora extra

Um dos principais pontos da decisão envolve a distribuição das 42 horas semanais. Caso empresas e trabalhadores não firmem acordo coletivo até 15 de dezembro, a jornada poderá ser dividida em cinco dias de trabalho, com até 8 horas e 24 minutos por dia. Nesse cenário, os 24 minutos que ultrapassam as oito horas diárias não serão considerados automaticamente como hora extra.

A questão gerava dúvidas porque a emenda constitucional manteve o limite de oito horas diárias, mas estabeleceu uma jornada intermediária de 42 horas semanais. Dividida em cinco dias, a carga equivale a 8 horas e 24 minutos por dia.

As confederações empresariais argumentaram que, sem negociação coletiva, a limitação de oito horas diárias levaria a uma jornada de apenas 40 horas por semana, antecipando a etapa definitiva da reforma. Dino considerou que não seria razoável aplicar automaticamente o limite final de 40 horas diante da ausência de acordo entre as partes.

Sindicatos e empresas terão 90 dias para renegociar acordos

A emenda constitucional prevê que, a partir de 16 de dezembro, cláusulas de acordos e convenções coletivas incompatíveis com a nova jornada deixam de produzir efeitos. As demais condições negociadas continuam válidas até o encerramento da vigência dos instrumentos.

O ministro manteve essa regra, mas estabeleceu um prazo de 90 dias, contado a partir de 16 de dezembro, para que sindicatos e empregadores possam renegociar eventuais contrapartidas previstas nos acordos. Caso não haja novo entendimento, essas condições não poderão ser extintas ou modificadas unilateralmente por uma das partes. Eventuais conflitos deverão ser encaminhados à Justiça do Trabalho. Dino também reforçou que a redução da jornada não poderá resultar em diminuição salarial, inclusive dos pisos das categorias.

Folgas poderão ter distribuição mais flexível

A decisão também flexibilizou a organização dos dias de descanso em setores que enfrentam períodos de maior demanda, como comércio, turismo, agricultura e atividades em embarcações e plataformas. A emenda previa a possibilidade excepcional de compensação por acordo coletivo, desde que fossem garantidos, em média, dois dias de repouso por semana e pelo menos uma folga a cada semana.

Dino afastou essas exigências de periodicidade semanal e mensal, permitindo que acordos ou convenções coletivas estabeleçam uma distribuição diferente dos descansos. A flexibilização, porém, não elimina o direito a dois dias de repouso semanal remunerado após 16 de dezembro.

O ministro citou como exemplos o aumento do movimento no comércio durante o fim de ano, os períodos de plantio e colheita na agricultura e a alta temporada do turismo. Nos primeiros 90 dias, caso as negociações sobre a compensação das folgas fracassem, os ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; do Empreendedorismo; e do Trabalho e Emprego poderão editar uma portaria conjunta com regras provisórias.

Contratos com o poder público terão prazo menor de adaptação

Outro ponto definido por Dino diz respeito às empresas que prestam serviços ao poder público. A emenda previa prazo de até um ano para adaptação desses contratos à nova jornada. O ministro reduziu o período para 180 dias, contados da publicação da emenda constitucional, em 16 de outubro. Com isso, o prazo se encerra em meados de abril de 2027.

A determinação também alcança contratos decorrentes de licitações em andamento, com a contagem do prazo a partir da assinatura. Segundo Dino, a manutenção de jornadas diferentes para trabalhadores de uma mesma empresa, conforme o contrato fosse público ou privado, poderia gerar desigualdade na aplicação das novas regras.

Quem ganha acima de R$ 21 mil poderá ficar fora do controle de jornada

A decisão também estendeu aos empregados de empresas estatais que atuam em concorrência com o setor privado uma exceção prevista na emenda constitucional. A regra alcança trabalhadores com diploma de nível superior e remuneração igual ou superior a 2,5 vezes o teto dos benefícios do INSS — aproximadamente R$ 21,2 mil mensais pelos valores de 2026.

Para esse grupo, a emenda afasta as regras de controle de jornada, salvo previsão em acordo coletivo. Dino entendeu que a exceção também deve alcançar empregados de estatais que atuam sob o regime trabalhista das empresas privadas. O ministro, por outro lado, não acolheu o pedido para suspender a aplicação da emenda às micro e pequenas empresas até a edição de uma lei complementar.

Quando a jornada chegará a 40 horas semanais?