RIO DE JANEIRO

Escola de Papai Noel, que existe há mais de 30 anos, forma 55 novos profissionais para a temporada de 2026

Turma recebeu diplomas em cerimônia no Cristo Redentor; formação gratuita ensina interpretação, improvisação e até Libras

Mariana Rios

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 15:04

Turma natalina recebe diplomas em cerimônia no Cristo Redentor; formação gratuita ensina interpretação, improvisação e até Libras Crédito: Reprodução/Euronews

O Natal - e também a oportunidade de trabalhar - chegou para 55 homens no Rio de Janeiro. Eles acabam de se formar na Escola de Papai Noel do Brasil e estão prontos para trabalhar como bons velhinhos durante as festas de fim de ano. A cerimônia de conclusão do curso foi realizada terça-feira (3), no Cristo Redentor, um dos principais cartões-postais da cidade.

Vestidos com roupas vermelhas e barbas brancas, os novos Papais Noéis cantaram músicas natalinas durante o trajeto de trem pelo Corcovado. Depois, subiram até a estátua para receber uma bênção e os diplomas de conclusão da formação.

Criada em 1993, a escola oferece um curso gratuito com duração de um mês. As aulas acontecem às terças-feiras à tarde e são destinadas a homens com 50 anos ou mais, que tenham cabelos e barbas naturalmente brancos ou grisalhos.

Papai Noel 1 de 5

A preparação vai muito além de vestir a tradicional roupa vermelha. Os alunos aprendem interpretação, improvisação, dicção, postura, maquiagem, escolha do figurino e cuidados com a barba. O conteúdo inclui ainda Libras.

A iniciativa foi idealizada pelos atores Limachem Cherem e Conrado Freitas e pela figurinista Fátima Tavares Cherem. As primeiras aulas foram realizadas no porão da casa de Cherem, no bairro de Vila Isabel.

Em 33 anos de funcionamento, mais de mil Papais Noéis passaram pela escola. A formação também já recebeu cerca de 300 mulheres para o papel de Noelete, versão feminina da personagem.