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Escola municipal suspende aulas após surto de sarna; 20 casos foram registrados

Caso ocorreu em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17:57

Sarna humana
Sarna humana Crédito: Magnific

Uma escola municipal de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspendeu as atividades nesta quarta-feira (1º) e quinta-feira (2) após a confirmação de 20 casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna. As informações são do g1 Minas.

A medida foi anunciada pela Prefeitura de Lagoa Santa com o objetivo de proteger a comunidade escolar e conter a circulação da doença. De acordo com o município, as aulas ficarão suspensas para a realização de ações de limpeza e higienização no espaço. Um caso registrado fora da unidade de ensino também foi confirmado.

O primeiro alerta relacionado à doença surgiu em 18 de setembro, quando uma estudante apresentou sintomas. Desde então, outros alunos e servidores da instituição foram afastados por suspeita ou diagnóstico inicial de escabiose.

Segundo Mara Barbosa, representante da Secretaria Municipal de Educação, a suspensão das atividades foi necessária diante da dificuldade de interromper a transmissão da doença. Ela afirmou que algumas famílias continuam levando crianças à escola mesmo após o diagnóstico confirmado, o que, segundo a representante, tem contribuído para a continuidade dos casos.

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A Secretaria Municipal de Saúde também iniciou o atendimento aos estudantes. Conforme informou a secretária Karina Taranto, desde terça-feira (29), médicos e enfermeiros estão na escola para avaliar os alunos, mediante autorização dos pais ou responsáveis.

A Prefeitura informou que as medidas adotadas têm como finalidade garantir a proteção, o bem-estar e a segurança de estudantes e profissionais da unidade.

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