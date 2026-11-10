Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escola Sem Partido vai à Justiça para anular redação do Enem 2026 sobre o SUS

Associação alega que o tema induziu candidatos a defender o sistema público de saúde e pede a suspensão imediata da correção

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13:02

Prova do Enem
Prova do Enem Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Associação Escola Sem Partido entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal do Distrito Federal para tentar anular a redação do Enem 2026. Na ação, protocolada na segunda-feira (9) contra o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a entidade pede que a correção dos textos seja suspensa em caráter de urgência.

A prova foi aplicada no domingo (8) com o tema “A valorização do Sistema Único de Saúde como direito universal”. A associação contesta o uso da palavra “valorização” e afirma que a formulação poderia levar candidatos a adotar uma posição favorável ao SUS por receio de perder pontos.

Enem 2026

Sala de aula por Agência i7
Alunos estudando por Agência i7
Bernoulli por Agência i7
Resolução de simulado por Agência i7
Aluno treinando redação para o Enem por Agência i7
Aluno treinando redação por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
1 de 10
Sala de aula por Agência i7

A entidade também questiona os cinco textos de apoio da prova. Um deles, o infográfico “5 razões para defender o SUS”, reúne informações sobre vacinação, transplantes e vigilância sanitária. Na avaliação da associação, a coletânea destacava serviços prestados pelo sistema e deixava de fora problemas de funcionamento.

Se a Justiça rejeitar o pedido de suspensão da correção, a associação solicita que o Inep fique impedido de divulgar ou usar as notas da redação em processos seletivos até uma decisão sobre o caso. A entidade também pede que uma nova prova de redação seja aplicada. Procurados pelo UOL, o Inep e a Justiça Federal do DF ainda não haviam respondido até a publicação da reportagem, nesta terça-feira (10).

Leia mais

Imagem - Jovem que morreu durante prova do Enem na Bahia tinha histórico de problemas cardíacos

Jovem que morreu durante prova do Enem na Bahia tinha histórico de problemas cardíacos

Imagem - Deputado eleito vai ao MPF para derrubar questão do Enem sobre o MST: ‘Quer saber se aluno é militante’

Deputado eleito vai ao MPF para derrubar questão do Enem sobre o MST: ‘Quer saber se aluno é militante’

Imagem - Repórter se emociona ao revelar que pai de 70 anos fez o Enem após vencer o câncer

Repórter se emociona ao revelar que pai de 70 anos fez o Enem após vencer o câncer

Professores consultados explicaram que apontar falhas como demora em exames ou falta de profissionais não reduz a nota por si só. Segundo eles, o candidato poderia abordar esses problemas desde que relacionasse os argumentos ao tema proposto.

O segundo dia do Enem está marcado para o próximo domingo (15), com questões de matemática e ciências da natureza.

Mais recentes

Imagem - Estudantes negras de escolas públicas poderão receber bolsas de R$ 560 por mês

Estudantes negras de escolas públicas poderão receber bolsas de R$ 560 por mês
Imagem - Traficante do Comando Vermelho que proibiu venda de água em cidade no Nordeste está escondido na maior favela do país

Traficante do Comando Vermelho que proibiu venda de água em cidade no Nordeste está escondido na maior favela do país
Imagem - Rede de celulares que começou com três funcionários em cidade do interior fatura mais de R$ 1 bilhão e mira mil lojas em todo Brasil

Rede de celulares que começou com três funcionários em cidade do interior fatura mais de R$ 1 bilhão e mira mil lojas em todo Brasil