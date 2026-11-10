CRÍTICA

Escola Sem Partido vai à Justiça para anular redação do Enem 2026 sobre o SUS

Associação alega que o tema induziu candidatos a defender o sistema público de saúde e pede a suspensão imediata da correção

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13:02

Prova do Enem Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Associação Escola Sem Partido entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal do Distrito Federal para tentar anular a redação do Enem 2026. Na ação, protocolada na segunda-feira (9) contra o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a entidade pede que a correção dos textos seja suspensa em caráter de urgência.

A prova foi aplicada no domingo (8) com o tema “A valorização do Sistema Único de Saúde como direito universal”. A associação contesta o uso da palavra “valorização” e afirma que a formulação poderia levar candidatos a adotar uma posição favorável ao SUS por receio de perder pontos.

Enem 2026 1 de 10

A entidade também questiona os cinco textos de apoio da prova. Um deles, o infográfico “5 razões para defender o SUS”, reúne informações sobre vacinação, transplantes e vigilância sanitária. Na avaliação da associação, a coletânea destacava serviços prestados pelo sistema e deixava de fora problemas de funcionamento.

Se a Justiça rejeitar o pedido de suspensão da correção, a associação solicita que o Inep fique impedido de divulgar ou usar as notas da redação em processos seletivos até uma decisão sobre o caso. A entidade também pede que uma nova prova de redação seja aplicada. Procurados pelo UOL, o Inep e a Justiça Federal do DF ainda não haviam respondido até a publicação da reportagem, nesta terça-feira (10).

Professores consultados explicaram que apontar falhas como demora em exames ou falta de profissionais não reduz a nota por si só. Segundo eles, o candidato poderia abordar esses problemas desde que relacionasse os argumentos ao tema proposto.