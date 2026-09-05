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Especialista em TI é demitido por justa causa após prisão preventiva, mas Justiça reverte decisão e manda empresa indenizar trabalhador

Trabalhador ficou afastado por estar preso cautelarmente e acabou dispensado por desídia; após absolvição criminal, Justiça do Trabalho anulou a justa causa

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:50

Especialista em TI é demitido por justa causa após prisão preventiva, mas Justiça reverte decisão e manda empresa indenizar trabalhador
Especialista em TI é demitido por justa causa após prisão preventiva, mas Justiça reverte decisão e manda empresa indenizar trabalhador Crédito: Imagem gerada pela IA

Um especialista em tecnologia da informação que foi demitido por justa causa após deixar de comparecer ao trabalho enquanto estava preso preventivamente conseguiu reverter a punição na Justiça do Trabalho. A 6ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo considerou a dispensa indevida, determinou sua conversão para demissão sem justa causa e condenou a empresa ao pagamento das verbas rescisórias e de quase R$ 29 mil por danos morais.

A empresa havia alegado desídia, termo usado para caracterizar negligência ou falta de comprometimento do empregado com suas obrigações. No entanto, a Justiça concluiu que as ausências ocorreram por uma circunstância que estava fora do controle do trabalhador. De acordo com o processo, o especialista deixou de comparecer ao trabalho pela primeira vez em determinado período e acabou sendo dispensado 33 dias depois, sob a justificativa de que estaria faltando injustificadamente.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

As provas apresentadas no processo, porém, demonstraram que o trabalhador estava privado de liberdade preventivamente desde o dia anterior à primeira ausência. Para o juiz Ramon Magalhães Silva, não seria possível atribuir ao empregado a responsabilidade pelas faltas enquanto ele estava preso por determinação judicial.

O magistrado considerou que a privação de liberdade provocou uma suspensão temporária do contrato de trabalho por motivo de força maior e por circunstância alheia à vontade do trabalhador. Dessa forma, não ficou caracterizada a desídia utilizada pela empresa para justificar a dispensa.

Trabalhador acabou absolvido na Justiça criminal

O caso ganhou outro elemento importante durante o andamento do processo. Posteriormente, o especialista foi absolvido na Justiça criminal. A decisão absolutória transitou em julgado, ou seja, não cabiam mais recursos, e foi expedido o alvará de soltura. Na avaliação do juiz trabalhista, a absolvição reforçou a impossibilidade de sustentar a dispensa por justa causa com base na prisão. Segundo a decisão, não houve condenação criminal definitiva que pudesse justificar a ruptura motivada do contrato.

Justa causa foi considerada excessiva

A Justiça também entendeu que a aplicação da justa causa, considerada a punição mais grave prevista nas relações de trabalho, provocou consequências que ultrapassaram a questão profissional. Para o magistrado, a penalidade indevida atingiu a honra, a imagem e a dignidade do trabalhador, configurando dano moral. Com a decisão, a justa causa foi anulada e convertida em dispensa sem justa causa. A empresa terá de pagar as verbas rescisórias correspondentes, além da indenização por danos morais de aproximadamente R$ 29 mil.

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