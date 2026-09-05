DECISÃO

Especialista em TI é demitido por justa causa após prisão preventiva, mas Justiça reverte decisão e manda empresa indenizar trabalhador

Trabalhador ficou afastado por estar preso cautelarmente e acabou dispensado por desídia; após absolvição criminal, Justiça do Trabalho anulou a justa causa

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:50

Especialista em TI é demitido por justa causa após prisão preventiva, mas Justiça reverte decisão e manda empresa indenizar trabalhador Crédito: Imagem gerada pela IA

Um especialista em tecnologia da informação que foi demitido por justa causa após deixar de comparecer ao trabalho enquanto estava preso preventivamente conseguiu reverter a punição na Justiça do Trabalho. A 6ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo considerou a dispensa indevida, determinou sua conversão para demissão sem justa causa e condenou a empresa ao pagamento das verbas rescisórias e de quase R$ 29 mil por danos morais.

A empresa havia alegado desídia, termo usado para caracterizar negligência ou falta de comprometimento do empregado com suas obrigações. No entanto, a Justiça concluiu que as ausências ocorreram por uma circunstância que estava fora do controle do trabalhador. De acordo com o processo, o especialista deixou de comparecer ao trabalho pela primeira vez em determinado período e acabou sendo dispensado 33 dias depois, sob a justificativa de que estaria faltando injustificadamente.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

As provas apresentadas no processo, porém, demonstraram que o trabalhador estava privado de liberdade preventivamente desde o dia anterior à primeira ausência. Para o juiz Ramon Magalhães Silva, não seria possível atribuir ao empregado a responsabilidade pelas faltas enquanto ele estava preso por determinação judicial.

O magistrado considerou que a privação de liberdade provocou uma suspensão temporária do contrato de trabalho por motivo de força maior e por circunstância alheia à vontade do trabalhador. Dessa forma, não ficou caracterizada a desídia utilizada pela empresa para justificar a dispensa.

Trabalhador acabou absolvido na Justiça criminal

O caso ganhou outro elemento importante durante o andamento do processo. Posteriormente, o especialista foi absolvido na Justiça criminal. A decisão absolutória transitou em julgado, ou seja, não cabiam mais recursos, e foi expedido o alvará de soltura. Na avaliação do juiz trabalhista, a absolvição reforçou a impossibilidade de sustentar a dispensa por justa causa com base na prisão. Segundo a decisão, não houve condenação criminal definitiva que pudesse justificar a ruptura motivada do contrato.

Justa causa foi considerada excessiva