CRIME

Esposa de Tiririca é assaltada em SP, chora e faz alerta sobre golpe

Naná Magalhães postou um desabafo nas redes sociais do marido

A influenciadora Naná Magalhães, 53, esposa do deputado federal Tiririca (PL-SP), contou que sofreu um assalto no sábado (14), em São Paulo. Muito abalada, ela usou o perfil do marido para desabafar sobre o ocorrido.