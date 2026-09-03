Esquema de quase R$ 1 bilhão do PCC é alvo de megaoperação da Polícia Civil

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Metrópoles
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:42
Quatro homens ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), familiares deles e agentes públicos são alvo de megaoperação deflagrada na manhã desta quinta-feira (3) pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Itanháem, no litoral paulista. O grupo é suspeito de movimentar quase R$ 1 bilhão na Baixada Santista, entre aquisição de imóveis de luxo e monopólio de quiosques na orla de Praia Grande.
Batizada de Helmintos, a megaoperação identificou estrutura colaborativa do PCC que operacionalizava a lavagem de dinheiro do narcotráfico. O grupo comprava imóveis, em boa parte de luxo, com escrituras particulares e procurações, e dominava a obtenção de concessões para quiosques públicos.