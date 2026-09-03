BRASIL

Esquema de quase R$ 1 bilhão do PCC é alvo de megaoperação da Polícia Civil

Membros do PCC, familiares e agentes públicos tinham estruturado esquema de lavagem de dinheiro e eram favorecidos em licitações públicas

Metrópoles

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:42

Polícia Civil de São Paulo Crédito: Reprodução

Quatro homens ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), familiares deles e agentes públicos são alvo de megaoperação deflagrada na manhã desta quinta-feira (3) pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Itanháem, no litoral paulista. O grupo é suspeito de movimentar quase R$ 1 bilhão na Baixada Santista, entre aquisição de imóveis de luxo e monopólio de quiosques na orla de Praia Grande.