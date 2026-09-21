GREVE

Está esperando uma encomenda? Correios fazem mutirão para acelerar entregas

Para reforçar a distribuição, a empresa mobilizou funcionários da área administrativa, veículos extras e outros recursos logísticos

Mariana Rios

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:52

Correios realiza mutirão para entrega de encomendas Crédito: Shutterstock

Os Correios realizaram neste fim de semana um mutirão para acelerar a entrega de encomendas em todo o país. A operação ocorreu sábado (19) e domingo (20), em meio à paralisação anunciada por entidades sindicais, que tem adesão parcial dos empregados.

Para reforçar a distribuição, a empresa mobilizou funcionários da área administrativa, veículos extras e outros recursos logísticos. Segundo os Correios, mais de 6 milhões de encomendas foram entregues desde o início do movimento paredista. A expectativa era distribuir outros 2 milhões de objetos durante o mutirão.

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A operação é acompanhada continuamente pela empresa, que afirma que novas medidas poderão ser adotadas caso seja necessário reduzir os impactos da paralisação sobre os serviços.

Para quem está esperando uma encomenda, a orientação é acompanhar o rastreamento pelo site ou aplicativo dos Correios e aguardar a entrega no endereço informado. O cliente só deve ir a uma agência quando o sistema indicar expressamente que o objeto está disponível para retirada.

As agências permanecem abertas em todo o país, e serviços como SEDEX e PAC continuam disponíveis.