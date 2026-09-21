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Está esperando uma encomenda? Correios fazem mutirão para acelerar entregas

Para reforçar a distribuição, a empresa mobilizou funcionários da área administrativa, veículos extras e outros recursos logísticos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:52

Transporte: Caminhões, aviões e outros meios de transporte são usados para movimentar encomendas entre unidades dos Correios
Correios realiza mutirão para entrega de encomendas  Crédito: Shutterstock

Os Correios realizaram neste fim de semana um mutirão para acelerar a entrega de encomendas em todo o país. A operação ocorreu sábado (19) e domingo (20), em meio à paralisação anunciada por entidades sindicais, que tem adesão parcial dos empregados.

Para reforçar a distribuição, a empresa mobilizou funcionários da área administrativa, veículos extras e outros recursos logísticos. Segundo os Correios, mais de 6 milhões de encomendas foram entregues desde o início do movimento paredista. A expectativa era distribuir outros 2 milhões de objetos durante o mutirão.

Da compra à sua casa: veja onde a greve dos Correios pode afetar sua encomenda

Compra feita: Depois que o pedido é confirmado, o vendedor prepara a encomenda para envio ao consumidor por Reprodução
Postagem: O pacote entra na rede dos Correios após ser postado pelo remetente em uma agência ou por outros canais de coleta por Divulgação/Correios
Primeiro processamento: Depois da postagem, a encomenda segue para unidades responsáveis pelo tratamento e encaminhamento dos objetos por Divulgação/Correios
Triagem: Pacotes são separados de acordo com o destino antes de seguirem para outras cidades e estados por Reprodução
Processo de triagem automatizada por Reprodução
Transporte: Caminhões, aviões e outros meios de transporte são usados para movimentar encomendas entre unidades dos Correios por Shutterstock
Chegada ao destino: Antes de ir para a casa do consumidor, o pacote passa pela estrutura de distribuição responsável pela região por Reprodução
Saiu para entrega: Na etapa final, a encomenda é encaminhada ao carteiro responsável pela entrega ao destinatário por Arquivo Agencia Brasil
PAC e Sedex: Greves anteriores não significaram necessariamente a suspensão de PAC e Sedex, embora atrasos possam ocorrer por Joédson Alves / Agência Brasil
Rastreamento: Quem espera uma compra pode acompanhar as movimentações da encomenda pelo código de rastreamento dos Correios por Fernando Frazão/Agência Brasil
Entrega: A duração da greve e o nível de adesão dos trabalhadores estão entre os fatores que podem influenciar o impacto sobre as encomendas por Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO
Greve foi aprovada em assembleia pelo Brasil por Google Street View
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Compra feita: Depois que o pedido é confirmado, o vendedor prepara a encomenda para envio ao consumidor por Reprodução

A operação é acompanhada continuamente pela empresa, que afirma que novas medidas poderão ser adotadas caso seja necessário reduzir os impactos da paralisação sobre os serviços.

Para quem está esperando uma encomenda, a orientação é acompanhar o rastreamento pelo site ou aplicativo dos Correios e aguardar a entrega no endereço informado. O cliente só deve ir a uma agência quando o sistema indicar expressamente que o objeto está disponível para retirada.

As agências permanecem abertas em todo o país, e serviços como SEDEX e PAC continuam disponíveis.

Em caso de situações específicas, os clientes podem procurar os Correios pelos telefones 4003-8210 e 0800 881 8210, além do chat e do serviço Fale Conosco no portal da empresa.

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Tags:

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