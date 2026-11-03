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Estacionamento é condenado após carro de cliente ser multado em outro local durante viagem

Justiça entendeu que a empresa falhou na guarda e vigilância do veículo deixado próximo ao aeroporto de Curitiba

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:06

Projeto quer proibir cobrança de estacionamento para trabalhadores de shoppings
Estacionamento é condenado após carro de cliente ser multado em outro local durante viagem Crédito: Shutterstock

Uma administradora de estacionamento foi condenada pela Justiça do Paraná por falha na guarda e vigilância de um veículo deixado sob sua responsabilidade nas proximidades do aeroporto de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O proprietário havia deixado o carro no estabelecimento enquanto viajava para Fortaleza, no Ceará. Durante esse período, porém, o veículo foi flagrado em outro ponto da cidade de Curitiba, onde recebeu uma autuação de trânsito.

Ao recorrer, a empresa apresentou registros que indicavam que o automóvel teria permanecido no estacionamento. No entanto, não conseguiu explicar a divergência entre os controles internos e a infração registrada fora do estabelecimento.

Projeto na Câmara protege CNH provisória de multas burocráticas

O PL 1662/26 quer impedir que problemas de documentação barrem a emissão da CNH definitiva. por Reprodução/Agência Brasilia
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O PL 1662/26 quer impedir que problemas de documentação barrem a emissão da CNH definitiva. por Reprodução/Agência Brasilia

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) entendeu que a inconsistência caracterizou falha na prestação do serviço e atraiu a responsabilidade objetiva da empresa, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O entendimento foi mantido mesmo sem prova direta de quem conduziu o veículo.

A administradora foi condenada ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais. A reparação material inclui o valor da multa de trânsito e o custo pago pelo consumidor pela estadia do automóvel.

Segundo o relator do acórdão, o magistrado Álvaro Rodrigues Junior, o episódio ultrapassou o mero aborrecimento. “A situação ultrapassa mero aborrecimento, pois gera insegurança, preocupação e imposição de penalidade de trânsito ao consumidor sem que tenha dado causa ao evento”, afirmou.

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Multa

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