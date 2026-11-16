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Estado do Nordeste começa racionamento de água em meio a crise hídrica

Medida atinge localidades de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, com interrupções no abastecimento durante a madrugada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:08

Barragem do Poxim em Sergipe
Barragem do Poxim em Sergipe Crédito: Marcos Rodrigues/ASN

O racionamento de água em Sergipe começa nesta segunda-feira (16), com interrupções programadas no fornecimento em bairros de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. A medida foi adotada pelo governo estadual diante do agravamento da crise hídrica e da redução do volume de água disponível na Barragem do Poxim.

Nesta primeira etapa, o abastecimento será reduzido entre as 22h e as 7h. O cronograma varia conforme a localidade: enquanto algumas regiões terão interrupções diárias, outras passarão pela medida em dias específicos da semana.

Na capital sergipana, os bairros Bugio, Jardim Centenário, Soledade e Olaria terão o fornecimento interrompido diariamente. Já Siqueira Campos, José Conrado e Novo Paraíso entram no esquema às terças e quintas-feiras.

As belezas de Aracaju

Aracaju é a capital de Sergipe por Divulgação
Monumento famoso em Aracaju  por Divulgação
Orla de Aracaju por Divulgação
A Orla de Atalaia é um dos principais cartões-postais de Aracaju e reúne lazer, esporte e contato com o mar por Foto: Felipe Goettenauer/ Prefeitura Municipal de Aracaju
Com calçadão amplo e espaços de lazer, a Orla de Atalaia convida moradores e turistas a aproveitar o litoral de Aracaju por Foto: MTur Destinos/ Wikimdia Coimmons
Vista aérea do Centro Histórico de Aracaju, com o Rio Sergipe ao fundo, mostra parte da capital planejada ainda marcada por ruas regulares por Paul R. Burley/Wikimedia Commons
Caminhadas à beira-mar fazem parte da rotina de quem aproveita a estrutura da Orla de Atalaia, em Aracaju por Foto: Prefeitura Municipal de Aracaju
Aracaju combina praias, áreas verdes e espaços públicos que favorecem uma rotina mais tranquila e ao ar livre por Foto: Karla Tavares/ Prefeitura Municipal de Aracaju
Aracaju combina praias, áreas verdes e espaços públicos que favorecem uma rotina mais tranquila e ao ar livre por Foto: Karla Tavares/ Prefeitura Municipal de Aracaju
A Orla de Atalaia é um dos principais cartões-postais de Aracaju e reúne lazer, esporte e contato com o mar por Foto: Foto: Felipe Goettenauer/ PFMA)
Crôa do Goré, em Aracaju por Cesar de Oliveira
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Aracaju é a capital de Sergipe por Divulgação

A programação também inclui os bairros Santos Dumont, 18 do Forte, Porto Dantas, Industrial, Santo Antônio, Cidade Nova, Dom Luciano, Japãozinho, Lamarão, Centro, Getúlio Vargas, São José, Cirurgia e Palestina, com interrupções aos domingos e às quartas-feiras.

Em Nossa Senhora do Socorro, o racionamento alcançará Guajará, Jardim, Pai André, Parque dos Faróis, Palestina de Dentro, Palestina de Fora, Santa Inês e Santo Inácio.

Já em São Cristóvão, a medida começa na terça-feira (17), com interrupções às terças e quintas-feiras na região do Grande Rosa Elze. Estão incluídos Eduardo Gomes, Luiz Alves, Marcelo Déda, Rosa Maria, Rosa Elze, Tijuquinha e Madre Paulina.

A Barra dos Coqueiros não terá interrupções programadas nesta fase inicial.

Barragem do Poxim em nível crítico

A adoção do racionamento ocorre após a Barragem do Poxim atingir 21,4% de sua capacidade útil, segundo levantamento divulgado em 9 de novembro pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

O governo atribui o agravamento do cenário aos efeitos do fenômeno El Niño, que contribui para a estiagem, as temperaturas elevadas e o aumento da evaporação dos reservatórios.

A previsão é que o esquema de restrições seja encerrado quando a barragem alcançar pelo menos 30% do volume útil e houver recuperação das chuvas.

Medidas para enfrentar a crise

Além do racionamento, o plano de contingência prevê a reativação da captação do Poxim II, a perfuração de novos poços na Região Metropolitana e a instalação de estruturas flutuantes para ampliar a captação de água na barragem.

O governo também anunciou atendimento prioritário com caminhões-pipa para hospitais, escolas, creches e outros serviços essenciais.

A orientação da concessionária Iguá Sergipe é que os moradores mantenham seus reservatórios em condições adequadas, evitem desperdícios e reduzam atividades que demandam grandes volumes de água durante o período de restrições.

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