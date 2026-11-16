SERGIPE

Estado do Nordeste começa racionamento de água em meio a crise hídrica

Medida atinge localidades de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, com interrupções no abastecimento durante a madrugada

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:08

Barragem do Poxim em Sergipe Crédito: Marcos Rodrigues/ASN

O racionamento de água em Sergipe começa nesta segunda-feira (16), com interrupções programadas no fornecimento em bairros de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. A medida foi adotada pelo governo estadual diante do agravamento da crise hídrica e da redução do volume de água disponível na Barragem do Poxim.

Nesta primeira etapa, o abastecimento será reduzido entre as 22h e as 7h. O cronograma varia conforme a localidade: enquanto algumas regiões terão interrupções diárias, outras passarão pela medida em dias específicos da semana.

Na capital sergipana, os bairros Bugio, Jardim Centenário, Soledade e Olaria terão o fornecimento interrompido diariamente. Já Siqueira Campos, José Conrado e Novo Paraíso entram no esquema às terças e quintas-feiras.

As belezas de Aracaju 1 de 11

A programação também inclui os bairros Santos Dumont, 18 do Forte, Porto Dantas, Industrial, Santo Antônio, Cidade Nova, Dom Luciano, Japãozinho, Lamarão, Centro, Getúlio Vargas, São José, Cirurgia e Palestina, com interrupções aos domingos e às quartas-feiras.

Em Nossa Senhora do Socorro, o racionamento alcançará Guajará, Jardim, Pai André, Parque dos Faróis, Palestina de Dentro, Palestina de Fora, Santa Inês e Santo Inácio.

Já em São Cristóvão, a medida começa na terça-feira (17), com interrupções às terças e quintas-feiras na região do Grande Rosa Elze. Estão incluídos Eduardo Gomes, Luiz Alves, Marcelo Déda, Rosa Maria, Rosa Elze, Tijuquinha e Madre Paulina.

A Barra dos Coqueiros não terá interrupções programadas nesta fase inicial.

Barragem do Poxim em nível crítico

A adoção do racionamento ocorre após a Barragem do Poxim atingir 21,4% de sua capacidade útil, segundo levantamento divulgado em 9 de novembro pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

O governo atribui o agravamento do cenário aos efeitos do fenômeno El Niño, que contribui para a estiagem, as temperaturas elevadas e o aumento da evaporação dos reservatórios.

A previsão é que o esquema de restrições seja encerrado quando a barragem alcançar pelo menos 30% do volume útil e houver recuperação das chuvas.

Medidas para enfrentar a crise

Além do racionamento, o plano de contingência prevê a reativação da captação do Poxim II, a perfuração de novos poços na Região Metropolitana e a instalação de estruturas flutuantes para ampliar a captação de água na barragem.

O governo também anunciou atendimento prioritário com caminhões-pipa para hospitais, escolas, creches e outros serviços essenciais.