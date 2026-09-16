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Estagiária cobrada por beijos e abraços denuncia gerente por assédio sexual, é dispensada e Justiça manda banco pagar R$ 20 mil de indenização

Tribunal entendeu que a dispensa ocorreu como retaliação após a trabalhadora pedir um ambiente livre de assédio sexual

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 12:32

Estagiária cobrada por beijos e abraços denuncia gerente por assédio sexual, é dispensada e Justiça manda banco pagar R$ 20 mil de indenização
Estagiária cobrada por beijos e abraços denuncia gerente por assédio sexual, é dispensada e Justiça manda banco pagar R$ 20 mil de indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma estagiária que denunciou à ouvidoria de um banco condutas de assédio sexual atribuídas ao gerente teve o contrato encerrado antecipadamente e conseguiu na Justiça o reconhecimento do direito a indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) manteve, por unanimidade, a decisão que determinou o pagamento de R$ 20 mil à trabalhadora.

Além da indenização, foi reconhecido o vínculo de emprego pelo período de um ano e nove meses, com o pagamento de parcelas salariais e rescisórias. O valor total da condenação chegou a R$ 73 mil. A decisão foi tomada pela 5ª Turma do TRT-RS, que confirmou sentença da juíza Rozi Engelke, da 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Gerente cobrava abraços e beijos

De acordo com o processo, o gerente cobrava que a estagiária o cumprimentasse com abraços e beijos. Ela, porém, apenas estendia a mão para cumprimentá-lo. Em uma ocasião, durante uma conversa de feedback, o gerente teria dito que ela “não cresceria no banco” caso continuasse cumprimentando-o daquela maneira.

A trabalhadora também relatou comentários sobre sua aparência, como a afirmação de que estava “muito bonita”, além de perguntas sobre se frequentava festas e se gostava desse tipo de evento. Depois dos episódios, a estagiária levou a situação à Ouvidoria do banco. A instituição abriu uma apuração interna, mas concluiu pela improcedência da denúncia.

Quatro dias depois do encerramento da investigação, porém, o contrato da estagiária foi antecipado. Durante o processo trabalhista, testemunhas confirmaram o desconforto da jovem diante das cobranças por cumprimentos íntimos. Também relataram que, depois disso, o gerente deixou de falar com ela. As testemunhas confirmaram ainda que o gerente costumava cumprimentar funcionárias com abraços e beijos.

Banco não apresentou investigação interna à Justiça

Na ação, o banco negou os fatos e alegou que a dispensa fazia parte do poder diretivo do empregador. O expediente da investigação interna realizada após a denúncia, no entanto, não foi apresentado no processo judicial. Ao analisar o caso, a juíza Rozi Engelke destacou que a palavra da trabalhadora tem relevância em situações de assédio, já que esse tipo de conduta pode ocorrer de maneira reservada, longe de outras pessoas.

A magistrada também aplicou ao julgamento o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo Rozi, os relatos apresentados pela trabalhadora indicaram uma violação de direitos fundamentais e da dignidade da mulher no ambiente profissional.

Justiça considerou que houve punição pela denúncia

As duas partes recorreram da sentença, mas a 5ª Turma do TRT-RS manteve a decisão. A relatora, desembargadora Angela Rosi Almeida Chapper, entendeu que a dispensa antecipada foi uma forma de punir a trabalhadora por ela não aceitar as condutas atribuídas ao gerente e por solicitar que o banco garantisse um ambiente de trabalho livre de assédio sexual.

Para a relatora, era responsabilidade do empregador proteger os direitos fundamentais e a integridade física e psicológica dos funcionários e coibir práticas de assédio. No entendimento apresentado no acórdão, o banco optou por encerrar antecipadamente o contrato em vez de adotar medidas para enfrentar a situação. A decisão também contou com a participação das desembargadoras Laís Helena Jaeger Nicotti e Rejane Souza Pedra. Não houve recurso contra a decisão.

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