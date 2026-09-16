DECISÃO

Estagiária cobrada por beijos e abraços denuncia gerente por assédio sexual, é dispensada e Justiça manda banco pagar R$ 20 mil de indenização

Tribunal entendeu que a dispensa ocorreu como retaliação após a trabalhadora pedir um ambiente livre de assédio sexual

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 12:32

Estagiária cobrada por beijos e abraços denuncia gerente por assédio sexual, é dispensada e Justiça manda banco pagar R$ 20 mil de indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma estagiária que denunciou à ouvidoria de um banco condutas de assédio sexual atribuídas ao gerente teve o contrato encerrado antecipadamente e conseguiu na Justiça o reconhecimento do direito a indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) manteve, por unanimidade, a decisão que determinou o pagamento de R$ 20 mil à trabalhadora.

Além da indenização, foi reconhecido o vínculo de emprego pelo período de um ano e nove meses, com o pagamento de parcelas salariais e rescisórias. O valor total da condenação chegou a R$ 73 mil. A decisão foi tomada pela 5ª Turma do TRT-RS, que confirmou sentença da juíza Rozi Engelke, da 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

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Gerente cobrava abraços e beijos

De acordo com o processo, o gerente cobrava que a estagiária o cumprimentasse com abraços e beijos. Ela, porém, apenas estendia a mão para cumprimentá-lo. Em uma ocasião, durante uma conversa de feedback, o gerente teria dito que ela “não cresceria no banco” caso continuasse cumprimentando-o daquela maneira.

A trabalhadora também relatou comentários sobre sua aparência, como a afirmação de que estava “muito bonita”, além de perguntas sobre se frequentava festas e se gostava desse tipo de evento. Depois dos episódios, a estagiária levou a situação à Ouvidoria do banco. A instituição abriu uma apuração interna, mas concluiu pela improcedência da denúncia.

Quatro dias depois do encerramento da investigação, porém, o contrato da estagiária foi antecipado. Durante o processo trabalhista, testemunhas confirmaram o desconforto da jovem diante das cobranças por cumprimentos íntimos. Também relataram que, depois disso, o gerente deixou de falar com ela. As testemunhas confirmaram ainda que o gerente costumava cumprimentar funcionárias com abraços e beijos.

Banco não apresentou investigação interna à Justiça

Na ação, o banco negou os fatos e alegou que a dispensa fazia parte do poder diretivo do empregador. O expediente da investigação interna realizada após a denúncia, no entanto, não foi apresentado no processo judicial. Ao analisar o caso, a juíza Rozi Engelke destacou que a palavra da trabalhadora tem relevância em situações de assédio, já que esse tipo de conduta pode ocorrer de maneira reservada, longe de outras pessoas.

A magistrada também aplicou ao julgamento o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo Rozi, os relatos apresentados pela trabalhadora indicaram uma violação de direitos fundamentais e da dignidade da mulher no ambiente profissional.

Justiça considerou que houve punição pela denúncia

As duas partes recorreram da sentença, mas a 5ª Turma do TRT-RS manteve a decisão. A relatora, desembargadora Angela Rosi Almeida Chapper, entendeu que a dispensa antecipada foi uma forma de punir a trabalhadora por ela não aceitar as condutas atribuídas ao gerente e por solicitar que o banco garantisse um ambiente de trabalho livre de assédio sexual.