POLÍCIA

'Este áudio é uma prova': Isabelle Caracristi mandou mensagem para parente 1 hora antes de morrer

Estudante disse a um familiar que se sentia explorada por João Munhoz Neto

Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:50

João Munhoz Neto era namorado de Isabelle Caracristi Crédito: Reproduçaõ

Uma hora antes de ser encontrada morta em Fortaleza, a estudante universitária Isabelle Caracristi gravou áudios com revelações sobre o relacionamento conturbado que vivia com o bacharel em Direito João Munhoz Neto. “Não apague este áudio, me responde”, pediu ela a um parente no dia 13 de setembro de 2026. As informações são do Diário do Nordeste.

Os áudios foram enviados pelo WhatsApp. Isabelle disse “que qualquer coisa que venha a acontecer com ela, este áudio é uma prova. João Munhoz é um doente, não acredite nele”.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio 1 de 14

De acordo com o depoimento de um parente, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, Isabelle disse a um familiar que se sentia explorada pelo namorado e que “não aguentava mais os jogos emocionais que ele fazia”. Ela também teria dito ao familiar que denunciaria Munhoz na Justiça do Trabalho por causa da rotina exaustiva no escritório de advocacia.

Ainda segundo o Diário do Nordeste, o parente recebeu os áudios e as mensagens da vítima quando estava em uma lanchonete e, por isso, não conseguiu ouvi-los no mesmo momento.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) está com o celular de Isabelle. Os investigadores terão acesso às mensagens e aos áudios.

Relembre o caso

Isabelle foi encontrada sem vida no dia 13 de setembro, no pátio do condomínio La Piazza, em Fortaleza. Na véspera, ela havia passado parte do dia com a mãe, a professora universitária Isorlanda Caracristi. Segundo o relato da professora, a filha havia reclamado de dores no pescoço e demonstrado vontade de ficar com ela durante o fim de semana.

No sábado (12), mãe e filha estiveram juntas no aniversário de um familiar. No dia seguinte, Isabelle contou que iria a uma missa e a uma procissão na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, acompanhada do namorado e da mãe dele. Durante o período em que estiveram juntas, Isorlanda disse ter percebido que a filha recebia diversas mensagens do companheiro, comportamento que classificou como controlador.

O último contato entre mãe e filha teria ocorrido na noite de domingo. Conforme o relato de Isorlanda, Isabelle enviou uma mensagem pedindo que ela verificasse uma comida que havia deixado na airfryer. Pouco depois, mandou outra: “Mãe, eu te amo”. Depois disso, a jovem deixou de responder.

A princípio, Isorlanda imaginou que Isabelle tivesse adormecido após tomar um relaxante muscular que havia sido indicado a ela. Na manhã seguinte, sem conseguir contato com a filha, a professora tentou falar com o namorado da estudante por telefone e pelas redes sociais. Foi então, segundo ela, que percebeu que havia sido bloqueada nos perfis dele.

“Para a minha surpresa, eu estava bloqueada. Fui tentar pelo Instagram dele, bloqueada. No outro Instagram pessoal, bloqueada. Totalmente bloqueada, bloqueada... Certo, aí eu me desesperei”, relatou Isorlanda.

A professora foi até o condomínio acompanhada do irmão. Segundo ela, os funcionários do prédio demonstraram hesitação ao explicar o que havia ocorrido. Posteriormente, a família foi informada pela síndica de que Isabelle havia morrido na noite anterior e que o corpo já havia sido encaminhado para a sede da Perícia Forense.

Desde então, Isorlanda afirma não ter conseguido contato com o namorado da filha nem com a mãe dele, identificada como Sara Regina Alexandre Munhoz. Um celular e um tablet pertencentes à mãe dele foram apreendidos e serão submetidos à perícia. O celular de Isabelle também foi recuperado e deverá passar por análise.