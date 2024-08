POLÍTICA

Estou cheio de ministros que não votaram em mim, mas não quero saber, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 2, que vários de seus ministros não votaram nele, mas que isso não é um problema. Ele deu a declaração em cerimônia no Porto do Pecém, no Ceará.