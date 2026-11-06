TRAGÉDIA

Estrutura de alumínio de janela cedeu e provocou queda do sétimo andar de jovem morta

Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, 26 anos, tentou sentar no batente

Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:22

Renata Rebeca caiu do sétimo andar de hotel Crédito: Reprodução

A jovem Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, 26 anos, morreu após cair do sétimo andar do Rio Poty Hotel, em São Luís, no Maranhão, quando uma estrutura de alumínio da janela se desprendeu. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da madrugada de terça-feira (3). Segundo o g1 Maranhão, Renata estava sentada no batente e apoiou as costas na peça, que cedeu e provocou a queda.

Imagens das câmeras de segurança mostram a jovem e o namorado, Leonardo Augusto Pinto França, caminhando pelo corredor do hotel pouco antes do acidente. O casal procurava a chave do quarto quando Renata se sentou no batente da janela. Ao se apoiar na estrutura de alumínio, a peça se soltou. A jovem caiu sobre uma marquise localizada na entrada do estabelecimento.

Renata caiu do sétimo andar de hotel em São Luís 1 de 5

Renata chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Natural de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, ela cursava administração e estava hospedada no hotel desde 28 de outubro. A jovem havia viajado para São Luís para acompanhar o namorado em um campeonato de pôquer. Ela deixou dois filhos pequenos.

A Polícia Civil investiga o caso como morte acidental. Leonardo prestou depoimento e foi liberado. De acordo com o delegado George Marques, da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), as imagens não indicam agressão ou empurrão e mostram que o namorado não estava próximo da jovem no momento da queda. Em depoimento, ele afirmou que havia consumido bebidas alcoólicas e não se lembrava do acidente.

A Perícia Oficial realizou exames no hotel para identificar o que provocou o desprendimento da estrutura de alumínio. Os trabalhos ainda estão em andamento e devem verificar as condições da peça e possíveis irregularidades. Até o momento, não há conclusão técnica sobre as causas do rompimento nem confirmação de falha na instalação ou na manutenção da janela.