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Estudante de 22 anos é encontrada morta após sair de casa para faculdade

Kaylane Letícia Castro da Silva foi vista pela última vez na noite de quinta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 12:54

Kaylane Letícia Castro da Silva
Kaylane Letícia Castro da Silva Crédito: Reprodução

A estudante Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, foi encontrada morta na sexta-feira (15), no bairro Vila Paraíba, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Ela havia saído de casa na noite anterior para assistir às aulas na Faculdade de Tecnologia (Fatec) do município e não retornou.

Kaylane cursava Gestão de Tecnologia da Informação. Segundo as informações registradas no boletim de ocorrência, ela deixou a residência por volta das 17h50 e tinha previsão de voltar para casa às 23h. Como não apareceu no horário esperado, familiares registraram um boletim de ocorrência e começaram a procurá-la.

Durante as buscas, objetos pessoais da jovem foram encontrados nas proximidades do Bosque da Amizade. O celular dela também foi localizado na região.

Baralho Lilás da SSP

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Reprodução
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia

A estudante foi encontrada sem vida às margens do rio Paraíba do Sul. A perícia esteve no local e, posteriormente, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

O caso foi registrado pela polícia como morte suspeita e está sob investigação da Delegacia de Guaratinguetá. A Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias da morte. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as autoridades responsáveis "mantêm diligências visando esclarecer a totalidade dos fatos".

O velório da jovem ocorre na tarde deste sábado (16), no Cemitério do Pedregulho. O sepultamento está previsto para a manhã de domingo (17).

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