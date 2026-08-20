TRAGÉDIA

Estudante de Biomedicina morre aos 23 anos após ser atingida por galho de árvore em parque menos de uma semana após fazer aniversário

Khadyja passava pela calçada quando foi atingida pelo galho; socorristas do Corpo de Bombeiros realizaram tentativas de reanimação, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:21

Estudante de Biomedicina morre aos 23 anos após ser atingida por galho de árvore Crédito: Reprodução

A estudante Khadyja Gharyb Rocha, 23 anos, morreu após ser atingida por um galho de árvore no Parque dos Poderes, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na tarde dessa quarta-feira (19). Ela cursava o 6º semestre de Biomedicina em uma faculdade particular da capital e havia completado 23 anos no último sábado (15). O corpo da jovem foi velado nesta quinta-feira (20). As informações são do g1.

Khadyja passava pela calçada da Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes, no fim da tarde de quarta-feira, quando foi atingida pelo galho. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura caiu sobre a cabeça da jovem. A equipe realizou tentativas de reanimação, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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Familiares estiveram na área e fizeram o reconhecimento do corpo. Peritos da Polícia Civil e policiais militares também atenderam à ocorrência. De acordo com as informações divulgadas, o galho teria se desprendido da parte interna da cerca que contorna a área de reserva. Ao atingir o arame, parte do tronco se rompeu e caiu sobre a vítima. A Polícia Civil investiga o caso e deverá apurar as circunstâncias que levaram à queda do galho e a dinâmica do acidente.

Prima e colega de faculdade de Khadyja, Khadrya Mahmud falou ao g1 sobre a jovem e lamentou a perda. “Era uma menina feliz, sempre alegre e brincalhona, sempre fazendo todos em sua volta feliz com o seu jeito de ser”. Familiares, amigos e colegas também usaram as redes sociais para fazer homenagens à estudante. A atlética universitária ligada ao curso de Biomedicina também publicou uma homenagem à estudante. “Que Deus conforte o coração de todos que sofrem com essa perda. Khadyja, sua história será lembrada”.

Governo diz que não havia sinais claros de risco

Após o acidente, o Governo de Mato Grosso do Sul informou que uma avaliação técnica realizada no local não identificou sinais externos que permitissem prever de maneira clara a queda do galho. A administração estadual ressaltou que fatores naturais podem modificar a estrutura de uma árvore ao longo do tempo sem necessariamente produzir sinais visíveis de comprometimento. Também citou ventos fortes, rajadas e períodos de instabilidade meteorológica como fatores capazes de aumentar o risco de queda de galhos.

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