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Estudante de Direito com 22 inquéritos por estelionato é preso fingindo ser juiz criminal

Selmo dos Santos Pereira apresentou documento falso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 10:03

Selmo dos Santos Pereira
Selmo dos Santos Pereira Crédito: Reprodução/TV Globo

O estudante de Direito Selmo dos Santos Pereira, de 53 anos, foi preso na noite de segunda-feira, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, após se apresentar como juiz criminal durante uma abordagem da Polícia Militar. A checagem da identidade revelou um mandado de prisão em aberto por estelionato.

O caso ocorreu por volta das 21h30, no Jardim do Mar. Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano abordaram o motorista de um veículo que trafegava, segundo a ocorrência, acima da velocidade permitida para a via.

Na fiscalização, o homem entregou um documento em nome de Jarbas Luiz dos Santos, que apresentava sinais de adulteração, conforme a PM. Ele afirmou aos agentes ser juiz da 3ª Vara Criminal de Santo André e professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.

Aluno de Direito foi preso se passando por juiz

Selmo apresentou RG falso por Reproduçaõ
Ele se apresentou como juiz Jarbas Luis dos Santos (foto) por Reproduçaõ
Selmo dos Santos Pereira por Reproduçaõ
Selmo dos Santos Pereira por Reproduçaõ
Selmo dos Santos Pereira por Reproduçaõ
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Selmo apresentou RG falso por Reproduçaõ

A versão foi questionada ainda durante a abordagem. Uma mulher que passava pelo local reconheceu o motorista e, ao ser ouvida pelos policiais, informou que ele era estudante de Direito da instituição, não professor.

O homem foi levado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. A identificação por impressões digitais apontou que se tratava de Selmo dos Santos Pereira.

Enquanto ele era identificado, outra equipe da PM localizou em São Caetano do Sul o verdadeiro juiz cujo nome aparecia no documento. O magistrado compareceu à delegacia, confirmou sua identidade e relatou uma tentativa recente de compra de imóvel com uso de seu nome. A possível ligação entre os casos será investigada.

Segundo a ocorrência, a consulta aos sistemas apontou uma ordem de prisão contra Selmo relacionada a condenação por estelionato e crime eleitoral, com pena ainda pendente de cumprimento em regime fechado. O registro citado pelo g1 também indica que ele acumulava 78 processos e 34 inquéritos, sendo 22 por estelionato.

O caso foi registrado como uso de documento falso e recaptura de procurado. Selmo permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Histórico

Em 2010, quando já estava preso por estelionato, Selmo tentou concorrer a deputado federal por São Paulo pelo então DEM. Na ocasião, declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de R$ 91,65 milhões, um dos maiores entre os candidatos daquele pleito.

Segundo reportagem de O Globo publicada à época, o principal bem informado era uma instituição de ensino chamada Unilma, avaliada em R$ 80 milhões. Selmo se apresentava como “reitor fundador”, mas a entidade não tinha registro no Ministério da Educação. A candidatura foi contestada pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo e acabou impedida.

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