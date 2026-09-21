INVESTIGAÇÃO

Estudante de Direito encontrada morta em condomínio do namorado estava grávida, diz irmão

Rafael Magalhães afirmou que informação foi descoberta no celular da vítima

Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:41

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio Crédito: Reprodução

Novas informações surgiram na investigação sobre a morte da estudante de Direito Isabelle Caracristi, 22 anos, em Fortaleza. Segundo o irmão da jovem, Rafael Magalhães, a família descobriu que ela estava grávida após acessar informações encontradas no celular da vítima. A declaração foi dada nesta segunda-feira (21), durante entrevista ao programa O POVO no Rádio.

Ainda não há informações sobre o período da gestação. Isabelle foi encontrada morta no dia 13 de setembro, no condomínio La Piazza, em Fortaleza, onde morava com o namorado. O companheiro da estudante é procurado pela Polícia Civil do Ceará no decorrer das investigações.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio 1 de 14

A apuração também avançou com a localização da mãe do namorado de Isabelle. Ela foi encontrada na noite deste domingo (20), na praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com ela, os agentes apreenderam um celular e um tablet.

Os dois aparelhos serão submetidos a exames periciais pelas forças de Segurança do Ceará. O objetivo é verificar se os equipamentos contêm informações que possam contribuir para esclarecer o caso e ajudar os investigadores a reconstruir os acontecimentos relacionados à morte da estudante.

Outro material que está sob análise é o sistema de videomonitoramento do condomínio. As gravações das câmeras de segurança já foram entregues à Polícia Civil e devem ser examinadas para identificar a movimentação de Isabelle, do namorado e de outras pessoas no local.