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Estudante de Direito encontrada morta em condomínio do namorado teve lesões compatíveis com 'impacto contra o solo'

Isabelle Caracristi, de 22 anos, foi encontrada morta no condomínio onde vivia com o namorado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:08

João Munhoz Neto era namorado de Isabelle Caracristi
João Munhoz Neto era namorado de Isabelle Caracristi Crédito: Reproduçaõ

A investigação sobre a morte da estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos, ganhou novos elementos após a realização dos exames periciais. Segundo a Perícia Forense do Ceará (Pefoce), a jovem apresentava lesões no corpo “compatíveis com o impacto contra o solo”. Testes laboratoriais feitos na vítima não identificaram substâncias de interesse toxicológico, segundo o g1 do Ceará. 

Apesar dos resultados, ainda não há uma conclusão oficial sobre o que provocou a morte de Isabelle nem sobre a forma como ela caiu. A jovem foi encontrada sem vida na noite de 13 de setembro, na área interna do condomínio onde vivia com o namorado, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A Polícia Civil continua apurando o caso e analisa imagens de câmeras de segurança do local.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), quatro pessoas já prestaram depoimento e outras quatro devem ser ouvidas. Uma equipe da Perícia Criminal esteve no condomínio na noite em que Isabelle foi encontrada. As informações levantadas durante o atendimento indicam que a morte ocorreu por volta das 20h40 daquele domingo.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
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Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução

A família passou a cobrar publicamente respostas sobre o caso na última sexta-feira (18), quando a mãe de Isabelle, a professora universitária Isorlanda Caracristi, publicou um vídeo nas redes sociais. No relato, ela contou que esteve com a filha durante o fim de semana e afirmou ter percebido uma mudança no comportamento da jovem.

Segundo Isorlanda, Isabelle havia reclamado de dores no pescoço e demonstrado vontade de passar aqueles dias com a mãe. No sábado (12), as duas foram ao aniversário de um familiar. Já no domingo, a estudante disse que participaria de uma missa e de uma procissão na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, acompanhada do namorado e da mãe dele. A professora afirmou ainda que percebeu que a filha recebia várias mensagens do companheiro e classificou o comportamento dele como controlador.

A última comunicação entre mãe e filha, segundo Isorlanda, ocorreu no domingo à noite. Isabelle teria enviado uma mensagem pedindo que a mãe verificasse uma comida deixada na airfryer e, posteriormente, outra com a frase: “Mãe, eu te amo”. Depois disso, a professora não conseguiu mais falar com a jovem. Inicialmente, imaginou que Isabelle estivesse dormindo por causa de um relaxante muscular que havia sido indicado a ela.

Na manhã seguinte, diante da falta de respostas, Isorlanda tentou procurar o namorado da filha por telefone e pelas redes sociais. Ela afirma que descobriu que havia sido bloqueada nos perfis dele. “Para a minha surpresa, eu estava bloqueada, eu fui tentar pelo Instagram dele, bloqueada. No outro Instagram pessoal, bloqueada. Totalmente bloqueada, bloqueada… Certo, aí eu me desesperei”, relatou.

A professora contou que foi até o condomínio acompanhada do irmão. Segundo ela, os funcionários inicialmente evitaram explicar o que havia acontecido. Depois, a família teria sido informada pela síndica de que Isabelle havia morrido na noite anterior e que o corpo já havia sido levado para a sede da Perícia Forense.

O namorado da estudante, João Munhoz, também foi procurado pela TV Verdes Mares, assim como o escritório de advocacia onde ele trabalhava. A mãe dele atendeu uma ligação, mas desligou depois que a reportagem se identificou. O escritório informou, em nota, que João exerceu “exclusivamente atividades de natureza administrativa” e que deixou de prestar serviços à empresa.

A mesma nota afirma que Isabelle trabalhou no escritório por “aproximadamente 20 dias, do final de julho ao início de agosto, quando solicitou seu desligamento por razões de ordem pessoal”. A Polícia Civil não divulgou, até o momento, uma conclusão sobre a dinâmica da morte. Os depoimentos, as imagens e os demais procedimentos periciais seguem em análise.

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Tags:

Estudante de Direito Isabelle Caracristi Morta em Prédio

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