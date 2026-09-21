INVESTIGAÇÃO

Estudante de Direito encontrada morta em condomínio do namorado teve lesões compatíveis com 'impacto contra o solo'

Isabelle Caracristi, de 22 anos, foi encontrada morta no condomínio onde vivia com o namorado

Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:08

João Munhoz Neto era namorado de Isabelle Caracristi Crédito: Reproduçaõ

A investigação sobre a morte da estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos, ganhou novos elementos após a realização dos exames periciais. Segundo a Perícia Forense do Ceará (Pefoce), a jovem apresentava lesões no corpo “compatíveis com o impacto contra o solo”. Testes laboratoriais feitos na vítima não identificaram substâncias de interesse toxicológico, segundo o g1 do Ceará.

Apesar dos resultados, ainda não há uma conclusão oficial sobre o que provocou a morte de Isabelle nem sobre a forma como ela caiu. A jovem foi encontrada sem vida na noite de 13 de setembro, na área interna do condomínio onde vivia com o namorado, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A Polícia Civil continua apurando o caso e analisa imagens de câmeras de segurança do local.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), quatro pessoas já prestaram depoimento e outras quatro devem ser ouvidas. Uma equipe da Perícia Criminal esteve no condomínio na noite em que Isabelle foi encontrada. As informações levantadas durante o atendimento indicam que a morte ocorreu por volta das 20h40 daquele domingo.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio 1 de 14

A família passou a cobrar publicamente respostas sobre o caso na última sexta-feira (18), quando a mãe de Isabelle, a professora universitária Isorlanda Caracristi, publicou um vídeo nas redes sociais. No relato, ela contou que esteve com a filha durante o fim de semana e afirmou ter percebido uma mudança no comportamento da jovem.

Segundo Isorlanda, Isabelle havia reclamado de dores no pescoço e demonstrado vontade de passar aqueles dias com a mãe. No sábado (12), as duas foram ao aniversário de um familiar. Já no domingo, a estudante disse que participaria de uma missa e de uma procissão na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, acompanhada do namorado e da mãe dele. A professora afirmou ainda que percebeu que a filha recebia várias mensagens do companheiro e classificou o comportamento dele como controlador.

A última comunicação entre mãe e filha, segundo Isorlanda, ocorreu no domingo à noite. Isabelle teria enviado uma mensagem pedindo que a mãe verificasse uma comida deixada na airfryer e, posteriormente, outra com a frase: “Mãe, eu te amo”. Depois disso, a professora não conseguiu mais falar com a jovem. Inicialmente, imaginou que Isabelle estivesse dormindo por causa de um relaxante muscular que havia sido indicado a ela.

Na manhã seguinte, diante da falta de respostas, Isorlanda tentou procurar o namorado da filha por telefone e pelas redes sociais. Ela afirma que descobriu que havia sido bloqueada nos perfis dele. “Para a minha surpresa, eu estava bloqueada, eu fui tentar pelo Instagram dele, bloqueada. No outro Instagram pessoal, bloqueada. Totalmente bloqueada, bloqueada… Certo, aí eu me desesperei”, relatou.

A professora contou que foi até o condomínio acompanhada do irmão. Segundo ela, os funcionários inicialmente evitaram explicar o que havia acontecido. Depois, a família teria sido informada pela síndica de que Isabelle havia morrido na noite anterior e que o corpo já havia sido levado para a sede da Perícia Forense.

O namorado da estudante, João Munhoz, também foi procurado pela TV Verdes Mares, assim como o escritório de advocacia onde ele trabalhava. A mãe dele atendeu uma ligação, mas desligou depois que a reportagem se identificou. O escritório informou, em nota, que João exerceu “exclusivamente atividades de natureza administrativa” e que deixou de prestar serviços à empresa.