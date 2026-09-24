MINAS GERAIS

Estudante de Direito morre após se afogar em piscina de universidade federal

Tiago Felipe Alves de Almeida, de 26 anos, chegou a ser levado ao hospital

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:15

Estudante se afogou em piscina de centro esportivo Crédito: Reprodução

O estudante de Direito Tiago Felipe Alves de Almeida, de 26 anos, morreu na terça-feira (22) após se afogar em uma piscina do centro esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo a universidade, Tiago foi socorrido e levado ao Hospital Odilon Behrens, mas não resistiu. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e que as circunstâncias da morte serão apuradas. As informações são do Estadão Conteúdo.

Estudante morreu afogado 1 de 5

Natural de Gonzaga, no Vale do Rio Doce, o estudante será velado na cidade. Em nota, a UFMG afirmou que “se solidariza com a família, a quem está prestando toda a assistência necessária, e com seus amigos, colegas e comunidade universitária”.