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Estudante de Direito morre após se afogar em piscina de universidade federal

Tiago Felipe Alves de Almeida, de 26 anos, chegou a ser levado ao hospital

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:15

Tiago Felipe Alves de Almeida
Estudante se afogou em piscina de centro esportivo Crédito: Reprodução

O estudante de Direito Tiago Felipe Alves de Almeida, de 26 anos, morreu na terça-feira (22) após se afogar em uma piscina do centro esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo a universidade, Tiago foi socorrido e levado ao Hospital Odilon Behrens, mas não resistiu. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e que as circunstâncias da morte serão apuradas. As informações são do Estadão Conteúdo.

Estudante morreu afogado

Tiago Felipe Alves de Almeida tinha 26 anos por Reprodução
Tiago foi socorrido e levado ao Hospital Odilon Behrens, mas não resistiu por Reprodução
Natural de Gonzaga, no Vale do Rio Doce, o estudante será velado na cidade por Reprodução
Estudante se afogou em piscina de centro esportivo por Reprodução
Nota de pesar divulgada pela faculdade por Reprodução
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Tiago Felipe Alves de Almeida tinha 26 anos por Reprodução

Natural de Gonzaga, no Vale do Rio Doce, o estudante será velado na cidade. Em nota, a UFMG afirmou que “se solidariza com a família, a quem está prestando toda a assistência necessária, e com seus amigos, colegas e comunidade universitária”.

A Faculdade de Direito também publicou uma homenagem ao aluno nas redes sociais: “Casa de Afonso Pena abraça a família e os amigos e guarda, para sempre, a saudade e as lembranças do jovem que se encantou, após distribuir só o bem por onde passava”.

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