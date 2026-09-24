Estudante de Direito morre após se afogar em piscina de universidade federal

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Carol Neves
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:15
O estudante de Direito Tiago Felipe Alves de Almeida, de 26 anos, morreu na terça-feira (22) após se afogar em uma piscina do centro esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na região da Pampulha, em Belo Horizonte.
Segundo a universidade, Tiago foi socorrido e levado ao Hospital Odilon Behrens, mas não resistiu. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e que as circunstâncias da morte serão apuradas. As informações são do Estadão Conteúdo.
Estudante morreu afogado
Natural de Gonzaga, no Vale do Rio Doce, o estudante será velado na cidade. Em nota, a UFMG afirmou que “se solidariza com a família, a quem está prestando toda a assistência necessária, e com seus amigos, colegas e comunidade universitária”.
A Faculdade de Direito também publicou uma homenagem ao aluno nas redes sociais: “Casa de Afonso Pena abraça a família e os amigos e guarda, para sempre, a saudade e as lembranças do jovem que se encantou, após distribuir só o bem por onde passava”.