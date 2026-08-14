BRASIL

Estudante de Direito que dava dicas contra golpes na internet é presa suspeita de aplicar golpe

Jovem e namorado foram presos nesta sexta-feira (14)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 19:43

Micaelli Araújo dava dicas jurídicas na internet Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 22 anos e seu companheiro, um homem de 25, foram presos em São Paulo, suspeitos de aplicar golpes. A dupla foi detida nesta sexta-feira (14). A mulher presa é estudante de Direito e, nas redes sociais, dava dicas para ajudar seu público a não cair em golpes.

A jovem presa é a estudante Micaelli Araújo, segundo informações do portal g1 DF. Em seu perfil, ela fornecia dicas e orientações jurídicas para pessoas que enfrentavam bloqueios de contas bancárias sob suspeita de fraude.

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As investigações indicam que a dupla criou um perfil falso, utilizando a identidade visual de uma loja especializada na venda de aparelhos celulares. Os suspeitos realizavam as vendas, mas os produtos não eram enviados aos clientes.