DECISÃO

Estudante de Direito se passa por advogado, cobra dívida falsa de R$ 23 mil de idosa e acaba condenado a pagar indenização na Justiça

Vítima acreditou que devia à agência de habitação de Campo Grande e entregou dinheiro ao homem para resolver pendência

Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:39

Decisão foi do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul Crédito: Divulgação

Uma idosa que foi enganada por um homem que se apresentou como advogado e cobrou dinheiro para resolver uma suposta dívida de R$ 23 mil com um órgão público deve ser indenizada pela fraude. A 12ª Vara Cível de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, condenou o réu a pagar R$ 2,5 mil por danos materiais e R$ 8 mil por danos morais, totalizando R$ 10,5 mil, além de custas e honorários advocatícios.

Segundo o processo, a vítima recebeu, em 18 de maio, uma ligação de uma pessoa que dizia representar a Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA). Durante o contato, foi informada sobre uma suposta dívida relacionada a um terreno do qual teria desistido em 1999. Para tentar solucionar a pendência, ela procurou o homem, que teria se apresentado como advogado e chegou a utilizar uma carteira de estagiário da OAB de Mato Grosso do Sul.

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Acreditando que estava contratando um profissional para resolver o problema, a mulher assinou uma procuração e entregou R$ 3 mil, apontados como honorários advocatícios. Outros R$ 2,5 mil foram repassados ao homem para serem usados como entrada em um eventual parcelamento da dívida junto à EMHA. Os pagamentos, que somaram R$ 5,5 mil, foram feitos em dinheiro e comprovados por recibos apresentados à Justiça.

O problema veio à tona quando a mulher tentou obter informações sobre o andamento do serviço e não conseguiu respostas. Ao procurar a EMHA, descobriu que não existia qualquer dívida pendente em seu nome. Ela então pediu a devolução dos valores e afirmou que registraria uma ocorrência policial caso o dinheiro não fosse restituído. Posteriormente, recebeu R$ 2,5 mil por meio de um terceiro, mas não conseguiu retomar o contato com o homem. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC-Centro), em Campo Grande.

Na sentença, o juiz Marcus Abreu de Magalhães considerou comprovado que os R$ 2,5 mil destinados ao suposto pagamento da dívida foram entregues ao réu e que a quantia só retornou à vítima depois da cobrança. Para o magistrado, a situação ultrapassou um simples descumprimento contratual, já que a mulher foi levada a acreditar na existência de uma dívida que não existia e contratou alguém que se apresentou como advogado para solucionar a falsa pendência. A conduta foi classificada como ato ilícito, com dever de reparação.