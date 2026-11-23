CRIME

Estudante de Medicina é executado a tiros ao descer de carro para ajudar vítimas de acidente

Joanderson Sena foi atingido na cabeça e no braço após um desentendimento em estrada rural

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:22

Joanderson foi morto após acidente Crédito: Reprodução

Uma discussão após um acidente de trânsito terminou com a morte do estudante de medicina Joanderson Sena, 24 anos, em Pio XII, no Maranhão. Ele foi baleado na sexta-feira (20), depois de descer da caminhonete que dirigia para ajudar as pessoas que estavam em uma motocicleta envolvida na colisão. As informações são do g1 Maranhão.

O caso aconteceu em uma estrada vicinal que dá acesso a um povoado na zona rural do município. Conforme a Polícia Militar, o motociclista teria invadido a pista e atingido a caminhonete conduzida pelo estudante. Na moto também estavam uma mulher e uma criança.

Após o impacto, Joanderson saiu do veículo para prestar assistência aos ocupantes da motocicleta. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, porém, houve um desentendimento entre os envolvidos, e o suspeito atirou contra o estudante. Os disparos atingiram a cabeça e o braço da vítima, que morreu no local.

Joanderson foi morto após acidente 1 de 4

Apontado como autor dos tiros, Tiago Lindoso, 28 anos, fugiu para uma área de mata depois do crime. Policiais militares fizeram buscas na região, com apoio de equipes de Santa Inês e Bela Vista do Maranhão, e conseguiram localizá-lo em uma estrada vicinal, quando tentava escapar.

Tiago também ficou ferido na colisão e precisou ser levado ao Hospital Municipal de Santa Inês, sob escolta policial. Depois de receber atendimento, foi apresentado à Delegacia Regional de Polícia Civil. Durante a consulta aos sistemas de segurança, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.