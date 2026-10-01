SP

Estudante de medicina morre baleado por bombeiro durante briga de trânsito

Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, estava a caminho da faculdade

Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:51

Bruno Hashimura San Juliano Crédito: Reprodução

O estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, morreu após ser baleado durante uma discussão de trânsito na manhã de ontem, em Taubaté, no interior de São Paulo. O autor dos disparos, o bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, foi preso em flagrante.

A defesa do militar alega legítima defesa. Segundo o advogado Claudio Rodrigues Moreira, Marcos acreditou que poderia estar diante de uma tentativa de assalto ao perceber um objeto na mão do estudante. A polícia informou que apreendeu um canivete com Bruno.

"A esposa que estava no banco traseiro com o filho de 1 ano visualizou na mão da vítima um objeto com cabo escuro e cromado, e Marcos também vendo de relance esse objeto, achou estar ameaçado de um possível assalto", declarou Moreira ao portal Uol.

Bruno estava a caminho da faculdade quando teria se envolvido na discussão com o bombeiro na avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como avenida do Povo. Durante o episódio, Marcos disparou ao menos quatro vezes contra o jovem.

O estudante foi socorrido e levado ao Hospital Regional, mas chegou morto, conforme apuração do UOL. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a arma usada nos disparos foi apreendida. O caso é investigado como homicídio pelo 1º Distrito Policial de Taubaté.

Em nota, o advogado afirmou que a tese de legítima defesa será demonstrada ao longo da ação, mas evitou detalhar as provas enquanto a investigação estiver em andamento.

"Por respeito ao trabalho das autoridades responsáveis pela apuração e considerando que diligências ainda se encontram em andamento, a defesa entende não ser adequado antecipar publicamente a análise de elementos probatórios específicos", disse.

Marcos integra a Polícia Militar desde 2016 e ocupa a graduação de soldado de 1ª classe, segundo o Portal da Transparência do Estado de São Paulo.