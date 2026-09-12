VIOLÊNCIA

Estudante de nutrição é morta a facadas após reagir a tentativa de estupro na frente de academia

Suspeito foi preso em flagrante

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 17:18

Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma jovem de 21 anos foi morta a facadas na tarde desta sexta-feira (11), após reagir a uma tentativa de estupro na cidade de Londrina, no Paraná. A vítima estava em frente à academia onde trabalhava quando foi abordada pelo criminoso.

A vítima é a estudante de nutrição Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques. Segundo informações do g1, ela estava no estacionamento entregando panfletos da academia, na Av. Celso Garcia Cid, zona leste da cidade, quando foi abordada pelo suspeito. Após reagir à tentativa de estupro, ela foi esfaqueada.

O criminoso, um homem de 21 anos, fugiu e pediu ajuda a populares, alegando ter sido ferido em uma tentativa de assalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram até o local prestar auxílio na ocorrência.

Estudante de nutrição é morta a facadas após reagir a tentativa de estupro 1 de 7

A equipe policial foi então informada por trabalhadores da academia sobre o corpo da vítima no local. O suspeito confessou o crime à polícia.

Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Londrina após receber atendimento médico na Santa Casa.

A jovem Thaissa estava no último semestre da graduação em Nutrição. Ela havia sido contratada para trabalhar na academia, que ainda não foi inaugurada. Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Londrina lamentou o crime. "A jovem de 21 anos, estudante de Nutrição, trabalhadora, teve a vida interrompida de forma brutal, assim como ainda acontece com tantas mulheres, vítimas de feminicídio, neste país. Que a família e os amigos possam ser confortados e a memória de Thaissa mantida viva no coração de cada um".