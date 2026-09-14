BRASIL

Estudante morta a facadas após reagir a tentativa de estupro estava distribuindo panfletos quando foi alvo do crime

Thaissa de Oliveira Marques cursava o último período de Nutrição

Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 08:51

Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava Crédito: Reprodução

A estudante de Nutrição, Thaissa de Oliveira Marques, 21 anos, trabalhava na divulgação de uma academia em Londrina, no norte do Paraná, quando foi morta na tarde de sexta-feira (11). A jovem tinha sido contratada recentemente e distribuía panfletos em frente ao estabelecimento, que ainda seria inaugurado. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Militar, ela foi abordada no estacionamento por Gabriel de Andrade, 21. O homem teria tentado estuprá-la e, após a jovem reagir, a atacou com uma faca. Thaissa morreu no local. A estudante estava no último período da graduação em Nutrição e era a caçula de três irmãs.

Estudante de nutrição é morta a facadas após reagir a tentativa de estupro 1 de 7

Depois do crime, o suspeito deixou a academia, mas parou em uma rua próxima por causa de um ferimento na mão. Socorrido por pessoas que passavam pela região, ele afirmou que havia sido assaltado. O relato levou ao acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da polícia.