Estudante preso após gravar alunas no banheiro é solto

O estudante de 20 anos indiciado por importunação sexual após filmar partes íntimas de alunas debaixo da porta de banheiros teve liberdade provisória concedida pela Justiça na audiência de custódia. A soltura aconteceu na tarde desta sexta-feira (16), e o caso foi na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Na quinta-feira (15), a aluna que flagrou a gravação saiu do banheiro aos gritos, e um bombeiro interveio até que a polícia chegou, de acordo com o g1.

Ele terá, no entanto, que cumprir medidas, como a probição de contato com as vítimas, recolhimento de fiança arbitrada em 2 salários mínimos, além de proibição de frequentar o banheiro “Para Todos” da Universidade Anhembi Morumbi, campus Mooca, caso a instituição lhe permita continuar a frequentar o curso.