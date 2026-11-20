CONSTRANGIMENTO

Estudante recebe carta que compara seu rosto ao de um sapo durante aula em faculdade

Carta chegou junto com pacote contendo dois sabonetes vencidos e foi entregue por um homem que teria entrado nas dependências da instituição e chegado ao andar onde a aluna estava

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10:32

Estudante recebe carta que compara seu rosto ao de um sapo durante aula em faculdade Crédito: Reprodução

Uma estudante de Direito da Universidade Estácio de Sá, na unidade Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, recebeu uma encomenda com dois sabonetes vencidos e uma carta com ofensas à sua aparência enquanto assistia a uma aula. O episódio aconteceu em 5 de novembro e foi registrado na Polícia Civil. As informações são do g1 RJ.

Segundo o relato da estudante, o pacote foi levado por um entregador que entrou nas dependências da faculdade e conseguiu chegar ao andar onde ela estava. Dentro da embalagem, além dos sabonetes com prazo de validade vencido, havia uma carta acompanhada de uma gravura que associava o rosto da jovem ao corpo de um sapo.

A mensagem ironizava características físicas da aluna. De acordo com o advogado da estudante, ouvido pelo g1, o conteúdo estaria relacionado a um desentendimento anterior envolvendo a comissão de formatura da universidade. O episódio deixou a estudante abalada e também provocou preocupação com a segurança da instituição. Segundo o advogado, a aluna questionou como uma pessoa de fora conseguiu entrar no campus e chegar até o local onde ela assistia à aula para entregar o pacote.

O caso foi registrado na 44ª Delegacia de Polícia, em Inhaúma. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos. Em nota, a Estácio informou que realizou uma averiguação assim que tomou conhecimento do episódio, incluindo a consulta às imagens do circuito interno de câmeras. Segundo a instituição, foi possível identificar a ocorrência, mas não o responsável. A direção também se reuniu com a estudante para ouvi-la, acolhê-la e compreender melhor a situação.