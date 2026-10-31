CRIME

Estudantes de Medicina são expulsos de universidade por atacar bolsistas com referências nazistas após eleições: 'Leite cru não faz mal'

Alunos atacaram colegas que ingressaram por programas sociais

Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 19:05

Mensagens com referências nazistas foram denunciadas Crédito: Reprodução

Estudantes de Medicina de uma universidade particular de Maringá, no Norte do Paraná, foram expulsos após a divulgação de mensagens com ataques a alunos bolsistas e referências ao nazismo em grupos de conversa. Os estudantes punidos participaram das manifestações ofensivas contra colegas que ingressaram no ensino superior por meio de programas sociais, como o Programa Universidade para Todos (ProUni). As informações são do g1.

As mensagens foram compartilhadas no domingo (25), após o resultado das Eleições de 2026, que confirmou a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. Nas conversas, alunos fizeram comentários depreciativos sobre estudantes que não pagam mensalidades integrais.

Neste sábado (31), a UniCesumar informou que concluiu a sindicância interna e aplicou diferentes sanções, entre elas expulsões, suspensões e advertências. Segundo a universidade, as medidas foram definidas conforme a gravidade da conduta de cada envolvido. A instituição, no entanto, não divulgou quantos alunos receberam cada punição.

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Em uma das mensagens, um estudante comparou os colegas que pagam mensalidades aos que conquistaram vagas por meio de programas sociais. “Quem paga trabalhou e tem 15 mil [reais] por mês para pagar >>>>>>> Quem passou numa provinha”, escreveu.

As ofensas foram contestadas por uma estudante, que destacou que todos terão a mesma formação, independentemente da condição financeira ou da forma de ingresso na universidade. “Virou bonito ofender quem não tem dinheiro para pagar toda a mensalidade, como vocês? Todo mundo aqui vai sair com CRM [registro profissional para exercer a medicina]”, afirmou.

Além dos ataques aos bolsistas, os grupos também registraram o compartilhamento de imagens e expressões associadas ao nazismo. Em uma das publicações, um estudante enviou uma fotografia do exército nazista acompanhada de referências ao “leite cru”, expressão utilizada em comunidades virtuais ligadas à defesa da supremacia branca.