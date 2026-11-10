EDITAL

Estudantes negras de escolas públicas poderão receber bolsas de R$ 560 por mês

Projeto da Petrobras e do CNPq vai selecionar 1.500 jovens do ensino médio para participar de atividades científicas durante três anos

Thais Borges

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:22

Petrobras Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

A Petrobras e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) lançaram uma chamada pública com investimento de R$30,24 milhões para ampliar a participação de jovens mulheres negras nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Por meio do projeto InspirAção, serão concedidas 1.500 bolsas a estudantes do ensino médio de escolas públicas.

As Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e as Instituições de Ensino Superior (IES) interessadas em participar da iniciativa podem submeter propostas até 8 de dezembro. Os projetos de pesquisa devem contemplar um dos cinco temas prioritários estabelecidos pelo edital: organização e transformação de ideias em inovação; redução de emissões, eficiência operacional e mitigação de impactos locais; tecnologias aplicadas à indústria de energia; tecnologias para melhorar a qualidade de vida; e transformações do planeta no passado, presente e futuro.

A seleção será realizada pelo CNPq, que avaliará critérios como a qualidade do planejamento das atividades de pesquisa, extensão e divulgação científica, além da relevância das propostas para setores como energia, sustentabilidade, tecnologias sociais e inovação. Também serão considerados a experiência das instituições em pesquisa, a disponibilidade de infraestrutura adequada e o oferecimento de suporte às estudantes, incluindo alimentação, transporte e acompanhamento de seu desenvolvimento. A articulação com escolas públicas e o compromisso com a diversidade, a equidade racial e a inclusão de gênero também serão critérios valorizados.

O projeto tem como objetivo ampliar o acesso de estudantes negras à cultura científica, incentivar a formação de profissionais para setores estratégicos da indústria de energia e promover a diversidade na produção do conhecimento científico brasileiro. As selecionadas participarão de atividades de pesquisa, extensão e divulgação científica e receberão bolsas na modalidade Apoio Técnico em Extensão no País (ATP-B), no valor mensal de R$ 560, durante 36 meses.

Com atuação prevista em 16 estados, a iniciativa pretende aproximar estudantes do ensino médio da rede pública dos ambientes acadêmicos e de pesquisa, proporcionando experiências práticas e incentivando o ingresso em carreiras científicas e tecnológicas. A parceria entre Petrobras e CNPq também busca associar o investimento em ciência à inclusão social e à geração de oportunidades para jovens talentos, especialmente em comunidades próximas às unidades industriais da estatal.

O resultado da chamada pública está previsto para fevereiro de 2027, enquanto a implementação das bolsas deve começar em março do mesmo ano.